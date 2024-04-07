Bayramda Damak Çatlatan Tatlar

Bayramların neşesi ve coşkusu yine kapıları çaldı. Bereketiyle, sevgisiyle, huzuruyla dolu olan bu günler, yüreklerimizi bir kez daha ısıtıyor. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının en güzel göstergeleridir. Hepimizin yüreğinde bir umut, bir sevinç, bir değişim umudu taşır bayramlar. Her bayram, bir başka umut demektir. Her bayram, geçmişi yad etmek, geleceğe umutla bakmak için bir vesiledir. Sevgiyle kucaklaştığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu günlerde, yüreklerimizdeki en güzel duygularla bir araya gelmek dileğiyle, bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Bayram için sizlere Bumbar ve Ekmek Kadayıfı tariflerini kendimizce yorumladık. Beğenmenizi umut eder, keyifli okumalar dileriz.

BUMBAR

Zekai Altan hocamın Yenidüzen’e verdiği bir röportajından edindiğim bilgiler ışığında bumbar hakkında şunları söyleyebilirim; Kıbrıs mutfağından bir yiyecek olan Bumbar, Bulgur pilavı ile tüketilen ve özel günlerde yapıldığı kadar günlük olarak da evlerde yapılan bir yemektir. Kıbrıs'ta yaygın olan ancak Karpaz Yarımadası gibi bölgelerde pek bilinmeyen Bumbar, günümüzde restoran menülerinde de yer almaya başlamıştır. Türk mutfağında farklı isimlerle bilinen Bumbar, Malatya'da Karın-Bumbar Dolması olarak da bilinirken, bazı bölgelerde Kumbar adıyla da bilinmektedir. Malatya'da yapılan Bumbar genellikle karın işkembesi, tereyağı ve kırmızı biber gibi malzemelerle yapılırken, Kıbrıs mutfağında ise farklı malzemeler ve yöntemler kullanılır. Örneğin, Kıbrıs mutfağında soğanlar kıyılarak ve sıvı yağ kullanılarak yapılır. Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde tescillenmiş "mumbar döner" gibi çeşitleri de bulunur. Mumbar veya Bumbar, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde de bilinir ve Türk mutfağına Kıbrıs mutfağının etkilenişi açısından önemli bir örnek teşkil eder.

Malzeme:

Bumbar (ince barsak)

kıyma

domates rendesi

domates salçası

kıyılmış soğan

pirinç (bir fincan)

maydanoz

tuz ve karabiber.

Gerekli aletler

Huni, çukur kap ve tencere.

Nasıl Yapıyorum?

Alınan bumbarları ters yüz ettikten sonra (içi dışa çevrilir), bıçak kullanarak temizliyorum. Sonrasında ekşilerini ayırıp bumbarı iyice ovuyorum. Limon suyu ile yıkadıktan sonra sıcak suyla iyice durulayarak temizliyorum. Sirkeyle ovup iyice temizledikten sonra sirkeli suya bırakıp bir gece bekletiyorum; acele durumda 3-4 saat yeterli oluyor. Ardından sirkeden çıkardığım bumbarları soğuk suyla iyice yıkayıp tekrar ters yüz ediyorum, böylece barsakları beyazlayıp temizleniyor ve alt kısmını nakış ipliğiyle bağlıyorum.

Ayrıca, çukur bir kapta dana kıyması, domates rendesi, domates salçası, kıyılmış soğan, yıkanmış çiğ pirinç (haşlanmamış), kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırıp bumbarın alt kısmı iplikle bağlı olduğu halde huni yardımıyla içini dolduruyorum. Üst kısmını da bağladıktan sonra aralıklarla ip ile bağlıyorum. Kaynama sırasında suyunun akması için birkaç yerinden şişle deliyorum. Yarım saat haşladıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık bir saat sonra bağlı olduğu yerlerden kesip yağda kızartıyorum veya fırında pişiriyorum. Kızarmış patates ve bulgur pilavı ile servis edebilir, yanında salata da tercih edilebilir.

EKMEK KADAYIFI

Hem yapımı kolay, hem de tadıyla herkesin favorisi olan ekmek kadayıfı, bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Ekmek kadayıfı, basit malzemelerle hazırlanan ancak tadıyla büyüleyen bir tatlıdır. Sizin de bayramınızı Ekmek kadayıfının tatlılığı kadar tatlı yapmasını umduğum tarifimi nasıl yaptığımı anlatacağım.

Malzemelerim:

1 paket ekmek kadayıfı

6 Su bardağı su

5 Su bardağı şeker

Yarım kilo nor

1 Çorba kaşığı çiçek suyu

Badem ve/veya Ceviz

Hazırlanışı:

Büyük bir tencereye suyu, şekeri ve çiçek suyunu koyduktan sonra iyice karıştırılarak şerbet kıvamına gelinceye kadar kaynatıyorum. Şerbetimi ılık olması için kenarda bekletiyorum. Ayrı bir kabın içerisinde badem veya ceviz içi, şeker, bahar ve ezilmiş noru karıştırıyorum. İki katmandan oluşan ekmek kadayıfının katmanlarını ayırıyorum ve şerbetimle ıslatıyorum. Şerbetle ıslattığım alt katmanın üzerine hazırlamış olduğum harcın hepsini koyuyorum. Üst katmanı da harcın üzerine kapatıyorum ve kalan şerbetimi tüm ekmek kadayıfıma gelecek şekilde döküyorum. Tatlımı iyice dinlenip tüm şerbetini çekene kadar ve soğuyana kadar bir gece dolapta bekletiyorum. Soğuk servis yapıyorum, siz servis ederken isterseniz yanına dondurma da ekleyebilirsiniz.