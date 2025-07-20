Gazimağusa Belediyesi tarafından Kültür Sanat Birimi'nin desteğiyle hazırlanan “Baykal Tüneli” belgeseli Mersin’de gösterildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Mersin Arkeoloji Müzesi’nde yer aldı. Belgeseli Mersin Valisi Atilla Toros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Baykal Tüneli’nin mimarı Osman Saner de izledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, Mersin Valisi Atilla Toros ve KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel'e ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Uluçay, tarihin önemli bir sayfasını belgeselleştirerek hafızalara kazandıran genç yönetmenler Mehmet Ali Yurdaer ve Şengül Musaoğulları’na da teşekkür etti.