Bay-Sen “Maaşların ödeneceği bilgisini aldık. Tekrarı yaşanırsa sessiz kalmayacağız”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), maaşlarını alamayan BRTK çalışanlarının, yapılan görüşmeler sonucunda ödeneceği konusunda bilgi aldıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Tekrarı olması durumunda sessiz kalmayacağımızı, çalışanların haklarını söke söke almak için her zaman olduğu gibi birlikte mücadeleye devam edeceğimizi paylaşırız” denildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bazı kurum çalışanlarının maaşlarını almadığının bilgisini vermişti.

Bay-Sen’den yapılan açıklama şöyle:

“Kamu Maliyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya koymuş olduğumuz sert tepkimiz ve Kamu personeli olan BRTK Çalışanlarının ‘DIŞ KAPININ DIŞ MANDALI’ olmasına sessiz kalmayacağımızı bildirmemiz üzerine yapılan görüşmelerde bütçenin aktarılması ile ilgili gerekli girişimlerin yapılarak imza verildiği ve maaşların ödeneceği bilgisi tarafımıza aktarılmıştır. Ümit ederiz ki bu yönde yapılan ayrımcılıklar ile karşı karşıya kalmayız. Tekrarı olması durumunda sessiz kalmayacağımızı, çalışanların haklarını söke söke almak için her zaman olduğu gibi birlikte mücadeleye devam edeceğimizi siz değerli mesai arkadaşlarımız ile paylaşırız.”

KTAMS: Kurumlarda ve belediyelerde maaşlar ödenmedi