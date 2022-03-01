KTAMS: Kurumlarda ve belediyelerde maaşlar ödenmedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan bakanlıklara bağlı kurumlar (BRTK, TAK vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşlarının henüz ödenmediğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan “İktidar Bizim İşimiz sloganıyla sadece kendi koltuklarını korumakla meşgul olup hükümete talip olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti çalışanların maaşlarını bile ödemekten aciz bir durumdadır” ifadelerini kullandı.

Bengihan imzalı KTAMS açıklamasında “Seçim döneminde, daha iyi bir yönetim anlayışıyla hareket edeceği ve halkın alım gücünü koruyacak tedbirler alınacağının sözünü vererek oy toplayanların, bugün çalışanların emeğinin karşılığını vermekten aciz olduğuna şahit olmaktayız” denilerek

KTAMS’ın konunun takipçisi olduğu belirtildi.