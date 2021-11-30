“Bataklık” operasyonunda 2 tutuklu daha

“Bataklık” operasyonu kapsamında ele geçiril satışa hazır yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan 7 zanlı ardından 2 kişi daha tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Satışa hazır yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucuların “Bataklık” operasyonu kapsamında yakalanmasının ardından tutuklanan yedi zanlıdan sonra, iki kişi daha tutuklandı. Zanlılar B. G. Y. ve İ. H. de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. 27 Kasım tarihinde Yenikent-Gönyeli'de Y. Girgin Esentürk'ün ikametgahında bulunan uyuşturucular ile hassas terazinin bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, meseleye ile ilgili ve bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö., Y.G.E., A.N.Y.B., M.Y., İ.Ö., M.K. ve M.S.’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmalar ve araştırmalar sonucunda zanlı 1 B.G. Y.'ın S. Ö.'den 25-26 Kasım tarihlerinde hap aldığının öğrenildiğini belirtti. 29 Kasım tarihinde Yenikent adresinde sakin Zanlı B. G. Y.’ın ikametgahı önünde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyen Polis, akabinde 14 mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ağzı çıtçıtlı şeffaf naylonun bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan sarı renk hapları 2021 Kasım ayı içerisinde, pembe renk hapları ise 25-26 Kasım tarihlerinde Gönyeli'de S. Ö.'den aldığı ve birçok kişiye satarak 2500 TL kazanç sağladığı 2000 TL'sini ise S. Ö.'ye verdiği geri kalanını ise harcadığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırma ve soruşturmalarda Eylül 2021-27.11.2021 tarihlerinde İ. Ö.'nin Lefkoşa'da almış olduğu 285 gram ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu maddelere karşılık K. T. Ö.'nün alması için annesi Y. G. E.'nin bankadaki hesabına zanlı İ. H.'nin birçok kez para yatırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün saat 18:00'de zanlı İ. H.’nin, ikametgahında tespit edilerek mahkemede emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan kişiler, birçok emare ve soruşturulacak şahıslar ile incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları, incelenecek telefon kayıtları olduğundan zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.