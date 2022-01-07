‘Başkomiser Hakan’ım dedi, 15 bin STG istedi’

Telefonla birçok kişiyi arayarak dolandıran zanlılar H.S, E. K ve K. A, yargılanıncaya dek kefaletle serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, zanlıların Lefkoşa'da meydana gelen ‘Hile ile Sirkat’ meselesi ile ilgili tutuklu olduklarını belirtti.

Polis, 22 Aralık’ta, henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahısların Lefkoşa'da sakin Hasan Akça’yı arayarak, kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtıp FETÖ teror örgütüne operasyon yapılacağı gerekçesiyle Hasan Akça ile konu adreste buluşup adı edilenden hile ile 15.000 STG nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, 23 Aralık’ta Zanlı H. S’nin 12.000 STG nakit para ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada konu parayı nerde bulduğu ile ilgili tutarlı bir açıklama yapmadığını ve telefonun mahkeme emri ile incelendiğini aktardı.

Diğer iki zanlının da inceleme sonucu tespit edildiğini ve tutuklandığını belirten polis, zanlı 2’nin ifadesi ışığında zanlı 1’den 2 bin 500 sterlin aldığını ve 24 bin 750’ye bozup, evindeki kuyuya attığını itiraf ettiğini ve paranın kuyudan çıkarılarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ile ikişer KKTC vatandaşı muteber kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.