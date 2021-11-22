Başkasının pasaportuyla güneye geçmeye çalıştı, tutuklandı

Başkasına ait pasaportla güneye geçmeye çalıştığı tespit edilen öğrenci zanlı M.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlının 15.11.2021 tarihinde Lokmacı geçiş noktasından başkasına ait pasaportla güneye geçmeye çalıştığını belirtti. Zanlının öğrenci statüsünde olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



