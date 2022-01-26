Başkasının kimliğine büründü, 7 ay hapis aldı

Ercan Havaalanı’ndan 6 Ekim tarihinde başkasına ait Pakistan pasaportu ile çıkış yaparken tutuklanan Mohammad Sohail 7 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Katip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Katip, sanığın 6.10.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan başkası adına olan Pakistan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapıp, başkasının kimliğine büründüğünü belirtti.

Katip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 7 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.