"Başkasına koşmaktan kendini erteledi”

Ev çöktü, Raşit Özsağlam enkaz altında can verdi, eşi ve kızı yaralandı

KORKUNÇ

Yiğitler köyünde yaşanan felaket, Özsağlam ailesini uykuda yakaladı. Gece yarısı ev yıkıldı, enkaz altında kalan Muhtar Raşit Özsağlam yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç olayda muhtarın eşi Hacer Özsağlam ve kızı Meseret Özsağlam hafif yaralandı.

34 yaşındaki Meseret Özsağlam duyduğu sesler üzerine annesi Hacer Özsağlam’ı alarak evden çıktı. O sırada evin üst katında uyuyan Raşit Özsağlam moloz yığınlarının altında kaldı.

Yaşadıkları korku nedeniyle yeniden eve dönerek babasına yardım etmek isteyen genç kadın vücudundan yaralandı.

Eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın çökmesi sonucu moloz yığınlarının altında kalan Raşit Özsağlam komşuları tarafından çıkarıldı.

Yiğitler köyünde korkunç olayın tanığı Halil Çiftçi YENİDÜZEN’e konuştu: “Çığlıklara koştum, Muhtarı zor buldum”

“Şilteyi kaldırdım başında kerpiç parçaları vardı her yeri toz topraktı. Yavaş yavaş çıkardık nabzı atıyordu, kısa sürede ambulans olay yerine geldi.”

Devrim DEMİR

Yiğitler köyünde felaket Özsağlam ailesini uykuda yakaladı. Ailenin kerpiç evi gece yarısı yıkıldı, enkaz altında kalan Muhtar Raşit Özsağlam yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç olayda Raşit Özsağlam’ın eşi Hacer Özsağlam ve kızı Meseret Özsağlam hafif yaralandı.

Eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın çökmesi sonucu moloz yığınlarının altında kalan Raşit Özsağlam komşuları tarafından çıkarıldı.

Olayda, 70 yaşındaki Raşit Özsağlam hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını kaybetti, 65 yaşındaki Hacer Özsağlam ve kızları 34 yaşındaki Meseret Özsağlam hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Üzücü olayın duyulmasının ardından, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yıkılan evin etrafında inceleme yaptı, mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtulan Hacer ve kızı Meseret Özsağlam yapılan tedavilerinin ardından dün hastaneden taburcu edildi.

Anne ve kız son anda kurtuldu…

Yiğitler köyünde Yusuf alçıcı Caddesi No:17 adresinde önceki gece yarısı yaşanan olayda, 34 yaşındaki Meseret Özsağlam duyduğu sesler üzerine annesi Hacer Özsağlam’ı alarak evden çıktı. O sırada evin üst katında uyuyan Raşit Özsağlam moloz yığınlarının altında kaldı.

Yaşadıkları korku nedeniyle yeniden eve dönerek babasına yardım etmek isteyen genç kadın vücudundan yaralandı.

Anne kızın çığlıkları üzerine komşular olay yerine gelirken, uzun uğraşlar sonucu Raşit Özsağlam moloz yığınları altından çıkarıldı.

Yolda hayatını kaybetti…

Felaketi yaşayan Yiğitler köyündekiler hemen ambulans ve polise haber verdi. Kısa süre içinde Akdoğan Sağlık Ocağı’na ait 112 Acil Servis olay yerine gelirken, Raşit Özsağlam’a ilk müdahale yapıldı. Özsağlam, aldığı yaralara dayanamayarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmek için yola çıkan ambulansta hayatını kaybetti.

Polis şerit çekti… Eşyalar aile yakınları tarafından alındı…

Polis, dün yıkılan evin etrafına güvenlik şeridi çekti. Eski kerpiçten inşa edilen iki katlı bina yerle bir olurken, evin yanında bulunan CF 401 plakalı salon araç da moloz yığınlarının altında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Polis ve Değirmenlik Belediyesi evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, yıkılan kerpiç evde bulunan Özsağlam ailesine ait eşyalar aile yakınları tarafından polis kontrolünde alındı.

Herkes şokta…

25 senedir Yiğitler köyünde muhtarlık yapan Raşit Özsağlam’ın beklenmedik ölümü çevre köylerde de büyük üzüntü yarattı.

Korkunç olayı duyan yıkılan eve akın etti. Üç çocuk babası olan 70 yaşındaki Raşit Özsağlam’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Köylüler ‘İhmal’ dedi:

“Çok uyardık yıkılacak, tadil edelim diye ama hep başkasına koşmaktan kendini erteledi”

Yıkılan kerpiç evin ardından akıllarda birçok soru işareti kaldı. Yiğitler köy muhtarı Raşit Özsağlam’ın çok yardımsever biri olduğunu ve herkese iyilik için koştuğunu ifade eden köylüler, evin yıkılacağına dair çok kez uyarıldığını ancak tadilatını hep ertelediği öne sürdü.

Köyünde ve çevre köylerde çok sevilen biri olan Raşit Özsağlam’ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, YENİDÜZEN’e konuşan köylüler, “Herkese yetişirdi, yardım ederdi. Bir tek kendini ihmal ederdi. Çok uyardık yıkılacak, tadil edelim diye ama hep başkasına koşmaktan kendini erteledi” şeklinde konuştu.

Yiğitler köyünde toprağa verilecek…

Üç çocuk babası olan 25 senelik Yiğitler köy muhtarı bugün köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Görgü tanığı Halil Çiftçi YENİDÜZEN’e konuştu…

“Yatak şiltesinin altında ayağını gördüm”

Raşit Özsağlam’ın arka komşusu Halil Çiftçi, olayın görgü tanığı... Önceki gece yarısı uyumadığını, evde otururken bir gürültü duyduğunu ve karşıda kalan bir astsubayın evinin ışıklarının yandığını görmesi üzerine ayağa kalktığını anlattı.

Gecenin sessizliğinde çığlık ve ağlama sesi duyduğu anda kendini sokağa attığını ifade eden Çiftçi, “Komşumuz Astsubay bana muhtarın evinin yıkıldığını, koşmamı söyledi” dedi.

“Çıkardığımızda nabzı atıyordu”

YENİDÜZEN’e konuşan Halil Çiftçi, korkunç anları şöyle anlattı:

“Saat 00.30 sıralarında gürültü ve sonrasında çığlıklara koştum. Muhtarın kızı ve eşi sağ çıkmıştı evden, hemen muhtarı aramaya başladık. Gece yarısı yaşandığı için olay, çok zordu arama çalışmaları.

Dakikalarca çabaladık, bir yatak şiltesi gördüm oraya yöneldim ve ayağını gördüm. Hemen şilteyi kaldırdım başında kerpiç parçaları vardı her yeri toz topraktı. Yavaş yavaş çıkardık nabzı atıyordu, kısa sürede ambulans olay yerine geldi. Ne yazık yolda giderken hayatını kaybettiğini öğrendik çok üzgünüm. Hem komşumuz hem de muhtarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz”.