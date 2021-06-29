EV ÇÖKTÜ, BİR ÖLÜ, 2 YARALI!

Yiğitler köyünde ev yıkıldı, enkaz altında kalan Raşit ÖZSAĞLAM ambulansta ve Gazimağusa Devlet Hastabesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugünün ilk dakilarında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Hacer ÖZSAĞLAM ile Müseret ÖZSAĞLAM Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polis korkunç olayı şu açıklama ile duyurdu:

Yiğitler’de Yusuf Alçıcı Caddesi N0.17 adresinde sakin Raşit ÖZSAĞLAM (E-70) Hacer ÖZSSAĞLAM (K-65) ve Müseret ÖZSAĞLAM (K-34) ile birlikte yaşadığı eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın ikinci katındaki yatak odasının içerisinde yatağında yatıtığı esnada üst katın çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kalmıştır. Tüm şahıslar olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarılmış ve Raşit ÖZSAĞLAM ambulansta ve Gazimağusa Devlet Hastabesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamıni yitirmiştir. Olayda yaralanan Hacer ÖZSAĞLAM ile Müseret ÖZSAĞLAM Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.