Başkasına ait evi 18 bin TL’ye kiralayan M.B tutuklandı

Lefkoşa’da M.B.’nin (E-25), gerçekte kendisine ait kiralık evi olmadığı halde, Lefkoşa’da bulunan evini kiralayacağı yönünde bir şahsa dolandırmak kastıyla beyanda bulunduktan sonra bahse konu şahıstan sahtekârlıkla 18 bin TL nakit para temin ettiği tespit edildi. M.B. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

33 yaşındaki Sarwar Jamil hayatını kaybetti

Kanlıköy’de sakin Sarwar Jamil (E-33), ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Şaban Er’in ölüm sebebi kalp krizi

Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şaban Er’in (E-65) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da evrak sahteleyen şahıs tutuklandı

Ekim 2023 içerisinde Lefkoşa’da, B.A.’nın (E-21), muhaceret işlemi yaptırabilmek maksadıyla, daha önceden kendisine verilen sağlık tetkik sonucu raporunu sahteledikten sonra, internet üzerinden Muhaceret Sitesine göndermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta hırsızlıktan aranan şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında muhafaza edilen 1000 euro, 500 ABD doları ve 220 stg nakit paranın çalınması olayı ile ilgili zanlı olarak aranmakta olan H.Y. (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın araç içerisinden çaldığı 350 ABD doları ile 240 euro parayı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir döviz bürosunda bozdurup, karşılığında 18 bin 500 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Trafikte sürücüye saldırdı

E.A.’nın (E-34), Gazimağusa’da trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle H.T.’nin (E-49) kullanımındaki aracın önünü kestikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu sert cisimle söz konusu aracın sol arka camını kasten çizerek hasara uğrattığı ve H.T.’nin başına ve kollarına vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp ettiği tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine E.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alkol etkisi altında kavga ettiler

İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, yüksek sesle konuşmak konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, A.A. (E-48) 173 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan 85 miligram alkollü içki tesiri altındaki T.R. (K-34), 212 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.R. (E-36) ve 84 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.L.(E-25) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga etti, Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.