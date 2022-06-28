Basın-Sen Başkanı Kişmir'den Korkmazhan açıklaması

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Ali Kişmir, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın dün gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Korkmazhan'ın "psikolojik baskıya maruz kaldığını, Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sorguya çekildiğini" kaydeden Kişmir, hükümetin buna ses çıkarmamasını "ihanet” olarak niteledi.

Kendilerinin sadece basın ve ifade özgürlüğüne değil, insan haklarına ve bu haklar içinde yer alan seyahat özgürlüğüne getirilen tüm kısıtlamalara karşı durduklarını kaydeden Kişmir, bu uygulamaya da direneceklerini belirtti.

Kişmir, Abdullah Korkmazhan’a mücadelesinde destek verdi.