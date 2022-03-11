Başbakanlık'tan Antalya fotoğrafı

Kıbrıs’ın kuzeyinde kabine değişikliğine varan siyasi krize neden olan Antalya Diplomasi Formu başladı. KKTC Başbakanlığı hükümete mensup partilerin başkanlarının toplantıdaki görüntülerini paylaştı.

Başbakanlık açıklamasına göre; Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile beraber Antalya Diplomacy Forum’unda Liderler Paneli’ne katılarak “Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti” oturumuna katıldı.

Bir süre önce bakan olmamasına rağmen Tahsin Ertuğruloğlu'nun davet edildiği ancak Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun çağrılmadığı forum öncesinde Türkiye ile hükümet arasında kriz yaşanmış, “kabineye müdahale” iddiaları gölgesinde bakan değişikliğine gidilmişti.