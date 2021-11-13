Başbakan’dan ‘komplo’ suçlaması

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazeteci Rasıh Reşat’ın programına katıldı, eski Başbakan Ersan Saner’in yargıya aktarılan video olayıyla ilgili yöneltilen soruya ‘komplo’ iddiasıyla cevap verdi. Program esnasında Reşat’ın sorduğu “Dönemin genel başkanı, başbakanı ve genel başkan adayı, şu anda mahkemesi devam eden bir olay yüzünden geri çekilmek durumunda kaldı… Hem kurultay konuşmasında hem de sonra şahsınıza yönelik söyledikleri oldu… Kucaklayıcı olacağız, doğrudan ayrılmayacağız prensibinizden hareketle bu olayda duruşunuz ne olacak?” sorusunu yanıtlayan Sucuoğlu, Saner’in şu an bir bunalımın, depresyonun içinden geçtiğini savundu, “doğru yolu bulduğu anda onu da kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

Mahkemesi devam eden video olayıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, bunun kendisine yapılmış bir ‘komplo’ olarak nitelendirdi, konuyla ilgili tutuklanan insanları dinleyince bundan daha da emin olduğunu dile getirdi. Sucuoğlu, gerekirse karşı dava açma yoluna gideceklerini de sözlerine ekledi.

“Saner bir depresyon içerisindedir…”

Sucuoğlu şöyle devam etti: “Belli ki psikolojik bir şeyin içerisindedir. Depresyon içindedir. Yani tek bir cümlede kendimi ifade ettim ve dedim ki; Benim bu çirkin olayla, yayılmasıyla ilgili tek bir noktam varsa ben bu ülkeyi terk ederim. Hatırlarsınız o zaman daha Başbakan da değildi. Bu kadar da net… Çünkü ben kendimi bilirim. Rahatlığım da ondan idi…”

“Suçlanan arkadaşlar çok baskıcı bir tutumla karşılaştı… Gerekirse karşı davaya kadar gideceğiz”

Olayla ilgili tutuklanan kişilerin çok baskıcı ve yönlendirici bir tutumla karşı karşıya kaldığını belirten Sucuoğlu, bu durumu ilgili makamlara ileteceklerini ve gerekirse bir ‘karşı dava’ açacaklarını dile getirdi. Sucuoğlu şunları aktardı: “Çok ilginç gelişmeler oldu… Bunları ilgili makamlarla da görüşeceğiz çünkü bu konudan muzdarip olan arkadaşlar bizlere nasıl bir tavırla, nasıl baskıcı ve yönlendirici bir tutumla karşı karşıya kaldıklarını anlatıyorlar… Biz bunları tabii ki çok açmadan, ilgili makamlara bilgi vereceğiz… Hatta belki biz de karşı bir dava açacağız…”

“Tamamen bir komployla karşı karşıyayız… Anlatılanları duyunca şoklarımı yaşadım”

Bir komployla karşı karşıyla olduklarını iddia eden Sucuoğlu, “zaten tahmin ediyordum ama anlatılanları duyunca şoklarımı yaşadım” ifadelerini kullandı. Açılacak karşı davayla olayın nasıl bu noktaya geldiğini çözmeye çalışacaklarını belirten Sucuoğlu şöyle devam etti: “Olay çok farklı amaçlara yönlendirilmiş belli ki… Burada onu paylaşmak istemiyorum ama, ilgililerle bunu konuşacağım. Çok üzücü, tam anlamıyla bir komplo olayının net olduğunu söyleyebilirim size… Zaten ben hep onu iddia ettim ama arkadaşlar yaşadıklarını gelip bize anlatınca şoklarımı yaşadım, bizim ülkede böyle şeyler oluyor mu diye düşündüm. Demek ki oluyormuş… Bunları gerekli yerlerle, gerekli makamlarla da çok detaylı bir şekilde isim vererek anlatacağız ve gerekli soruşturmaları isteyeceğiz. İcap ederse de bir karşı dava ile olayın neden bu noktalara getirildiğini hep birlikte önümüzdeki süreçte yaşayacağız…”