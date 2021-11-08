Başbakan YENİDÜZEN’e konuştu: “Seçim yasakları 25 Kasım’da başlayacak”

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, ‘karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine’ yönelik oluşturulan Ad-Hoc Komite’nin 25 Kasım’a kadar çalışmalarını tamamlamasının ardından seçim yasaklarının başlayacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sucuoğlu, hükümetin güvenoyu aldığı gün ile 25 Kasım’a kadar olan sürede ise yalnızca devlet işleyişine yönelik kararlar alınacağını da açıkladı.

“Seçim yasağına giden maddeleri uygulayacağız” diyen Sucuoğlu, “Vatandaşlık yok, kırsal kesim arsası yok. Ancak sağlıkta istihdam gerekir, olacak. Öğretmen gerekliyse alacağız” dedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası'na göre; Milletvekilliği seçimlerinde seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar; Cumhurbaşkanlığı ile Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde ise seçimin başlangıç gününden başlayarak seçim gününe kadar SEÇİM YASAKLARI uygulanıyor.

Seçim yasakları içerisinde her türlü işçi ve sözleşmeli personel de dahil her türlü atama, terfi, barem ayarlaması, istihdam yasaklanıyor; toprak ya da eşdeğer kaynak dağıtımı durduruluyor, orman ya da hazine ayrıca hali araziler ve kırsal kesim arsaları dağıtılamıyor; İzin Kurulu tarafından yeni izin verilmiyor, ihaleler durduruluyor ve yurttaşlığa kabul işlemlerine son veriliyor, kamu bankalarından kredi kullandırılmıyor.

‘Karma oy’ için Ad- Hoc Komite kuruldu

'23 Ocak'ta seçim' mutabakatı