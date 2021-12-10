Başbakan: Sterlini 12 TL’ye sabitleyeceğiz / Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var” açıklaması üzerine birçok yurttaşın 12 TL’ye sterlin satın almak için bankalardan bilgi almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan bilgi veren Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal “Gün boyunca gelen sorular nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalıyorum: Bankalarımızda 12’den Sterlin satışı yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Havadis yazarlarına, döviz kriziyle ilgili “yapılan çalışmalar” hakkında bilgi vermiş, döviz krizinin vatandaşı ezdiğini ve borcunun taksitlerini dahi ödeyecek durumda olmadığını belirtmiş ve “bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12 Türk Lirası olarak sabitleme konusunda epeyce yol aldık” demişti.

Sucuoğlu ne demişti?

Sucuoğlu şunları öne sürmüştü:

“Bankalar ile görüşüyoruz, bir çalışmamız var. Zaman herkesin elini taşın altına koymasını gerektirdiği bir zamandır. 4 maddelik bir çalışmamız var. Küçümsenecek bir çalışma değil bana göre, 150 milyon TL’lik bir açılım sağladık, yüzde 13 faizle 6 ay ödemesiz,100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağladık özel sektöre. Kira bedellerinde Sterlini 12’de sabitledik. Özellikle devlet kısmı tamamen uyguluyor bunu. Stopajı artırdık sterlinde, TL’yi aynı tuttuk. Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitlemeyi planlıyoruz ama bunun çalışması halen daha yapılıyor. Sterlin faizi yüzde 4’e sabitlenebilir. Vatandaşı rahatlatacak ve bankalar dahil herkesin çıkarına olacak bir formül bulacağız”