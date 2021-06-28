Erhürman: Ayak oyununu bile beceremiyorsunuz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Anayasa'yı ihlal etmek pahasına özel komite kurduğunu ancak 3 Nisan 2022 olarak belirlediği seçim tarihini Meclis gündemine getirmediğini söyledi.



Erhürman hükümete “Bu konuda da mı pazarlık tutmadı?” diye sordu, "ayak oyununu bile beceremiyorsunuz" dedi.



CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin, Meclis'in son gününde de ülkeye inanılmaz şeyler yaşatmaya devam ettiğini söyledi, erken seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirleyen Ad-Hoc komite kararının Meclis gündemine neden gelmediğini sordu.



“Meclis Temmuz’da toplandığında yasaya uyacağınızı mı sanıyorsunuz? Gerçekten komiksiniz, ayak oyununu bile beceremiyorsunuz, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” diye konuşan Erhürman, yasanın ara seçim için Haziran ayına işaret ettiğini hatırlattı.



Erhürman, “Anayasa ve yasa ihlal ediyorsunuz. Ama artık 27 parmağa sahip olan herkes dilediği tarihte seçim yapar, dilediği tarihte yapmaz diyorsunuz. El insaf, böyle bir şey görülmedi” şeklinde konuştu.

Hayat pahalılığı konusunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara da değinen Erhürman, hükümete bu konuda ne yapacağını sordu.



Erhürman'ın "Hayat Pahalılığını geriye dönük ödeyecek misiniz ödemeyecek misiniz" ısrarlı soruları yanıtsız kaldı.

Ülke tarihinde yönetim ciddiyetini bu kadar sarsan hükümet görülmediğini dile getiren, buna geçmiş UBP hükümetlerinin de dahil olduğunu anlatan Erhürman, "Hükümet bu ülkede ihlal edilmemiş bir hukuk kuralı bırakmadı" şeklinde konuştu.

Hükümetin 6 aydır nisap sorununda, hukuka aykırılık, yetki devri konusunda ‘istikrar’ yaşadığını vurgulayan Erhürman, “6 ayda değişmedik bakan, bürokrat kalmadı” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini, farklı açıklamalar yaptığını belirtti.

Ülke ekonomisinin halinin ortada olduğunu, buna rağmen ‘dişe dokunur’ bir karar alınmadığını ifade eden Erhürman, “Hükümetin tek derdi kurultay…” diye konuştu.

Erhürman, “Yazık ettiniz. Buralarda oturduğunuz her gün, memleketin geleceğinden çalınan gündür. Gereğini yapın” diyerek, hükümete ‘istifa’ çağrısı yaptı.



