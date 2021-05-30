Haftalık (7 günde) PCR ile geçişler başlıyor

Başbakan Ersan Saner’in açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu kararlarında ada içindeki seyahate yönelik de yeni uygulamalar da yer aldı, buna göre geçişler de başlıyor.

Haftalık PCR testi ile güneyden kuzeye geçişlerin başlayacağı ifade edildi.

Saner, alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.