Haftalık (7 günde) PCR ile geçişler başlıyor
Ada içindeki seyahatlere yönelik alınan karar çerçevesinde, geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu ile geçiş yapılabilecek
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Başbakan Ersan Saner’in açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu kararlarında ada içindeki seyahate yönelik de yeni uygulamalar da yer aldı, buna göre geçişler de başlıyor.
Haftalık PCR testi ile güneyden kuzeye geçişlerin başlayacağı ifade edildi.
Saner, alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.
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