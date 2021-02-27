Restoranlar dışında her yer açılıyor, gece ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre; 1 Mart- 8 Mart arasında gece 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üst Kurul’un önerisi ile, bar, kafe, restoranlar vb haricinde tüm işletmeler 1 Mart’tan itibaren hizmet verecek.

1 Mart’tan 5 Mart cumaya kadar sabah saat 08.00’den akşam 20.00’e kadar hizmet verecekler. 6 Mart’ta, market, kasap, benzinci ve paket servisler sabah saat 08.00’den akşam 20.00’e kadar hizmet verecek, bunun dışındaki işletmeler kapalı olacak.

7 Mart Pazar günü, eczane ve fırın dışında olanlar kapalı olacak. 1 Mart’tan itibaren Pazar yerleri üst kurul şartlarında hizmet verecekler.

Paket servisi pazara hariç akşam 21e kadar hizmet verebilecek. İçleler arası geçişler Lefkoşa ve Girne’den geçişler ilçe emniyet kurulu gözetiminde olacak, denetim olmayacak.

Berber ve kuaförler 3 Mart’a kadar PCR testlerini tamamlayarak 4 Mart’tan itibaren randevulu olarak hizmet vermeye başlayacaklar.

Güneyde çalışanlar son 3 günde yapılmış PCR ile geçişeler sağlayacak. Ödeme güçlüğü çekenlerin borçları yapılandırılacak.

Kanun hükmünde kararname yapıldı; borçların 6 vadenin uzatılması ya da taksit ertelenmesi yapılacaksa borçlu aleyhine faiz değişikliği yapılmayacak.