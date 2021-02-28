Açılımda yeni aşama:  Neresi açık, neresi kapalı?

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı kararlarla ülkede yarından itibaren Covid-19 önlemleri çerçevesinde, kademeli açılımda yeni bir aşamaya geçilecek.

Uygulamaya girecek yeni açılımla bar, kahvehane, restoran, meyhane gibi iş yerleri haricindeki tüm işletmeler yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Okullarda online eğitim devam edecek, isteğe bağlı kreşler açılacak.

Pazar yerleri 1 Mart’ta açılacak,

Kuaförler ve Berberler 3 Mart’a kadar PCR’lerini tamamlayacak

Bulaşıcı Üst Kurulu’nun belirlediği şartlarda belediyelerin ‘Pazar’ yerleri açılıyor. Devlet ve özel okullarda eğitim 8 Mart’a kadar online devam edecek. İsteğe bağlı kreşler açık olabilecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, berber ve kuaför, güzellik salonlarının 3 Mart tarihine kadar PCR testlerinin tamamlanması gerekiyor, Başbakan Ersan Saner 4 Mart Perşembe günü bu salonların da açılacağını ifade etti. Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetlerin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecekler. Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet verecekler. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacak. Paket servis hizmetleri ise 07:00- 21:00 saatleri arasında yapılacak

‘KAPALI’ yerler:

Spor salonları ve restoran, eğlence yerleri

1 hafta daha kapalı…

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, SPA, kapalı spor salonları, halı sahalar, açık büfe hizmet veren lokantalar, dövmeciler, bet ofisleri, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerlerde koşullar:

-Restoran, cafe, büfe, sandviççiler, simitçi vb. hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet vereceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kesinlikle kullanılmayacaktır. Paket servis hizmetleri ise 07.00- 21.00 saatleri arasında yapılacaktır.

-Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber :

“İşletmeler kurallara uyulacağına dair sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapacak”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, 4 Mart tarihindeki açılım ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Kanber, berber ve kuaförlerin 3 Mart tarihinde PCR testlerini tamamladıktan sonra, 4 Mart tarihinde açılıma gidebileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile kurallara uyulacağına dair, sözleşme yapılacağını ifade eden Kanber, 4 ve 5 Mart tarihinde berber ve kuaförlerin açık olacağını ifade ederek, üretilecek yeni kararlar doğrultusunda işleyişle ilgili yeniden bilgi vereceklerini söyledi.

Açık olan kurumlar hangileri:

-Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecektir.

-Bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda çalışması elzem görülen personel en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecektir.

-Hava ve deniz limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacaktır.

-Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

-8 Mart 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye geçiş:

-Kuzeyde ikamet eden ve Kıbrıs’ın güneyine tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde güneye günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

-Güneyde ikamet eden ve Kıbrıs’ın kuzeyine tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 72 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

-Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Bunun dışında yapılacak diğer sevkiyat işlemlerinin de ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

-Yeşilırmak Geçiş Noktası’nda yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabi olması uygun görülmüştür.

-Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son yedi gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

-BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son yedi gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

-Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgâhları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun verilmiştir.

-Kuzeyde ikamet edip güneyde çalışan veya güneyde ikamet edip kuzeyde çalışan kişiler son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

-Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara Bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Pazartesi-Cuma günleri:

Marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. (Cumartesi günleri de dâhil)

Perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm sektörlere tedarik sağlayan işyerleri hariç) 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılacak.

08.00-20.00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım, 20.00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılacak.

Açık Pazarlar kurulacak

-01 Mart 2021 tarihinden itibaren açık pazarların kurulmasına karar verildi.

Açılımdan önce pazarcılar kendilerine bildirilen yerlerde PCR testlerini yapacaklar. Ayrıca pazarcılara düzenlenecek olan taahhütname formu imzalatacak ve belirtilen kurallara uyulmaması halinde haklarında yasal işlem başlatılacak.

Pazar esnafı yemek yerken sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek.