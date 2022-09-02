"Başbakan bana 'Ya dediğimi yap, ya da istifa et' dedi"

Ertuğrul SENOVA

Hasan Akyiğit’in istifası sonrası, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi 1 Nisan'dan bu yana 5’inci kez isim değiştirdi.

YENİDÜZEN, ‘jet’ hızındaki başkan değişimlerinin nedenlerini, 4 eski başkana sordu.

Başkanların tümü siyasi müdahaleden dert yandı; Yönetim Kurulu ve Başkanın siyasi atama şeklinde seçildiğini anımsatarak, siyasi atamayla gelenlerin, siyasete kafa tutamadığına dikkat çekti.

15 ay boyunca KIB – TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve 1 Nisan 2022’de görevden alınan Turan Büyükyılmaz, kurumun, “Siyasi iradeye yenik düşmeyecek, baş kaldıracak” bir yönetim kurulu ve başkana ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Siyasi iradeyle seçilen yönetim kurulunun, siyasi müdahaleye baş kaldırması kolay değil” dedi.

Turan Büyükyılmaz’dan sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Meftun Orkun ise, “Bilgisiz ve beceriksiz” yaftasıyla görevden alındığını anlatarak, siyasi müdahalenin kuruma olumsuz yönde etkiler yarattığına dikkat çekti, “80 yaşındaki annem bile keşke bu işe bulaşmasaydın diyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin her başkanın önüne “dönüp dolaşıp aynı talepleri koyduğunu”, başkanların da bu talepleri tartıp, istifa kararı aldığını söyleyen Hasan Amca da, siyasi müdahalenin kuruma zarar verdiğini vurguladı.

Son olarak, Çarşamba gün istifasını sunan Hasan Akyiğit ise “Kurumun önünü açmak, refaha kavuşturmak adına tasarladığı planlara, bağlı olduğu Başbakanlığın müdahale etmeye çalıştığını, kendisinin de bu duruma karşı çıktığını” ifade etti.

Başbakanlığın kendisine “Dediğimizi yapmazsan, istifa et, etmezsen görevden alırız” dediğini aktaran Akyiğit, “Ben de istifa ettim. Yani, başkanların değişmesinin nedeni siyasi müdahaledir” dedi.

Başkanlar, rüşvet iddialarıyla ilgili de konuştu

Öte yandan KIB-TEK denince, akla gelen ilk konulardan biri olan rüşvet iddialarıyla ilgili soruları da yanıtlayan başkanların tümü, “Benim dönemimde rüşvet yaşanmadı” açıklamasını yaptı, kurumun bütçesinin, KKTC bütçesinin yüzde 70’i kadar olduğuna dikkat çekerek, “İhale ve alımlarda daha şeffaf davranılması gerektiğine” vurgu yaptı.

Turan Büyükyılmaz: “Siyasi iradeye yenik düşmeyecek bir başkana ihtiyaç var”

15 ay boyunca KIB – TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve 1 Nisan 2022’de görevden alınan Turan Büyükyılmaz, kurumun, “Siyasi iradeye yenik düşmeyecek, baş kaldıracak” bir yönetim kurulu ve başkana ihtiyaç duyduğunu belirterek, siyasi müdahalelere dikkat çekti.

“Siyasi iradeyle seçilen yönetim kurulunun, siyasi müdahaleye baş kaldırması kolay değil”

“Siyasi iradeyle seçilen yönetim kurulunun, siyasi müdahaleye baş kaldırması kolay değil” diyen Büyükyılmaz, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun siyasi atama şeklinde oluşturulmasının sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

Rüşvet… “Benim dönemimde olmamıştır, olamaz. Tüm beklentimiz, bu tür hususların sona ermesidir”

KIB-TEK denince akla gelen ilk konulardan biri olan “rüşvet” ile ilgili soruyu da yanıtlayan Büyükyılmaz, “Benim dönemimde rüşvet söz konusu olmamıştır. Asla müsaade etmem. Herkes kendi süreciyle ilgili konuşabilir. Benim dönemimde olmamıştır, olamaz. Tüm beklentimiz, bu tür hususların sona ermesidir” dedi.

Meftun Orkun: “Siyasi müdahaleler kuruma zarar veriyor”

Turan Büyükyılmaz’dan sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Meftun Orkun ise, 32 yıllık kamu görevlisi olduğu, 18 yıl boyunca kurumları denetleyen bir müfettiş olarak çalıştığını ve günün sonunda KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandığını belirterek, başkan olduğu sürecin, döviz krizine bağlı olarak borçların tavan yaptığı bir sürece denk geldiğini kaydetti.

Orkun, gelir ve gideri dengeleyici çalışmalar yürüttüğünü ancak “Bilgisiz ve beceriksiz” yaftasıyla görevden alındığını anlatarak, siyasi müdahalenin kuruma olumsuz yönde etkiler yarattığına dikkat çekti.

Rüşvet… “Alımlar, şeffaflık çerçevesinde yapılmalı”

‘Rüşvet’ iddialarıyla ilgili de konuşan Orkun, “Kurumdaki bütçe, devletten sonraki en büyük bütçe. Pek çok bakanlıktan bile fazla. Böylesi bir bütçeye sahip olan kurum, kendisini idame etmek için sürekli alım yapmak zorunda. Bu alımlar, şeffaflık çerçevesinde yapılmalı” dedi.

“80 yaşındaki annem bile keşke bu işe bulaşmasaydın diyor”

“Ben kuruma temiz girdim, temiz çıktım” diyen Orkun, “80 yaşındaki annem bile keşke bu işe bulaşmasaydın diyor. Bu kurumun sonu, KTHY gibi olmak üzere” şeklinde konuştu.

Hasan Amca: “Hükümet her başkanın önüne dönüp dolaşıp aynı talepleri koyuyor, başkanlar da istifa ediyor”

Hükümetin her başkanın önüne “dönüp dolaşıp aynı talepleri koyduğunu”, başkanların da bu talepleri tartıp, istifa kararı aldığını söyleyen Hasan Amca, siyasi müdahalenin kuruma zarar verdiğini vurguladı.

Rüşvet… “KKTC bütçesinin yüzde 70’i KIB-TEK’te dönüyor. Büyük bir rant var. Bu durum, yönetimi zorlaştırıyor”

KIB-TEK ile ilgili rüşvet iddialarının çok eski zamanlardan beri var olduğunu söyleyen Amca, “10 milyarlık KKTC bütçesinin yüzde 70’i KIB-TEK’te dönüyor. Büyük bir rant var. Bu durum, yönetimi zorlaştırıyor” dedi.

Hasan Akyiğit: “Başbakanlık planlarıma müdahale etmek istedi, ben de karşı çıktım”

Son olarak, Çarşamba gün istifasını sunan Hasan Akyiğit ise “Kurumun önünü açmak, refaha kavuşturmak adına tasarladığı planlara, bağlı olduğu Başbakanlığın müdahale etmeye çalıştığını, kendisinin de bu duruma karşı çıktığını” ifade etti.

“Düzeni bozmayın, her şey çok daha güzel olacak dememe rağmen, müdürü görevden alacağız diye tutturdular

“Bu geminin başında ben vardım” diyen Akyiğit, “Düzeni bozmayın, her şey çok daha güzel olacak dememe rağmen, müdürü görevden alacağız diye tutturdular. Müdürle çok uyumlu çalışıyorduk, müdahale etmeyin dedim ama dinlemediler” ifadelerini kullandı.

“Müdürü görevden alma gerekçeleri ‘müdür maaşı çekecek olması’”

Başbakanlığa, KIB-TEK Genel Müdürünün görevden alınması yönündeki talebin nedenini sorduğunu aktaran Akyiğit, “Sebep olarak, Kamil Direl’in bir gün daha çalışması halinde müdür maaşı çekecek olmasını gösterdiler. Adam zaten müdür maaşı çekiyor. Yerine kimi koysanız, aynı maaşı çekecek” şeklinde konuştu.

“Ya dediğimi yap ya da istifa et. İstifa etmezsen, görevden alırız”

Başbakanlığın kendisine “Dediğimizi yapmazsan, istifa et, etmezsen görevden alırız” dediğini aktaran Akyiğit, “Ben de istifa ettim. Yani, başkanların değişmesinin nedeni siyasi müdahaledir” dedi.