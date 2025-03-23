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“Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur”

“Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur”

“Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur”

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Büyük ihtimalle tam zamanlı bir girişimci olurdum

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşlerimi büyütmek, içerik üretmek ve kendimi geliştirmek

 

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve başarısızlık karşısında harekete geçmeden duramıyorum

 

En büyük pişmanlığım… Bazen kendime fazla yüklenmek ve her şeyi aynı anda yapmak istemek

 

En büyük sevincim… Kendi işimden para kazanmak ve hedeflerime ulaşmak

 

Hayatımın dönüm noktası… Drifte başladığım a

 

Beni en çok etkileyen yazar…. Nihat Behram

 

Başucumdaki kitap... Alice Harikalar diyarında

 

En keyif aldığım müzik.. R&B ve pop

 

En son izlediğim film… Mainstream

 

Kendim için son aldığım şey… Helment

 

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir süredir giymediğim ama atmaya kıyamadığım kıyafetler

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Deneyim odaklı bir şey, mesela seyahat bileti ya da güzel bir etkinlik bileti

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen fazla detaycı olmam

 

Kendimde beğendiğim özellik… Hırslı ve kararlı olmam

 

Olmasa da olur… Dram ve negatif insanlar

 

Olmazsa olmaz… Özgürlük ve başarı

 

En iyi yaptığım yemek… Yaprak sarma

 

Hayalimdeki dünya… Adil, teknolojik, gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya

 

Aşk benim için… Güven, uyum ve birlikte büyümek

 

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

 

Görmek istediğim yer… Tokyo

 

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi işimi global bir markaya dönüştürmek ve dünya turuna çıkmak

 

Son olarak söylemek istediklerim… Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur..

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