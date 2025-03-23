Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Büyük ihtimalle tam zamanlı bir girişimci olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşlerimi büyütmek, içerik üretmek ve kendimi geliştirmek

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve başarısızlık karşısında harekete geçmeden duramıyorum

En büyük pişmanlığım… Bazen kendime fazla yüklenmek ve her şeyi aynı anda yapmak istemek

En büyük sevincim… Kendi işimden para kazanmak ve hedeflerime ulaşmak

Hayatımın dönüm noktası… Drifte başladığım a

Beni en çok etkileyen yazar…. Nihat Behram

Başucumdaki kitap... Alice Harikalar diyarında

En keyif aldığım müzik.. R&B ve pop

En son izlediğim film… Mainstream

Kendim için son aldığım şey… Helment

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir süredir giymediğim ama atmaya kıyamadığım kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Deneyim odaklı bir şey, mesela seyahat bileti ya da güzel bir etkinlik bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen fazla detaycı olmam

Kendimde beğendiğim özellik… Hırslı ve kararlı olmam

Olmasa da olur… Dram ve negatif insanlar

Olmazsa olmaz… Özgürlük ve başarı

En iyi yaptığım yemek… Yaprak sarma

Hayalimdeki dünya… Adil, teknolojik, gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya

Aşk benim için… Güven, uyum ve birlikte büyümek

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Tokyo

Mutlaka yapmak istediğim… Kendi işimi global bir markaya dönüştürmek ve dünya turuna çıkmak

Son olarak söylemek istediklerim… Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur..