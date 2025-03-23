“Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur”
“Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur”
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Tutkulu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Büyük ihtimalle tam zamanlı bir girişimci olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşlerimi büyütmek, içerik üretmek ve kendimi geliştirmek
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve başarısızlık karşısında harekete geçmeden duramıyorum
En büyük pişmanlığım… Bazen kendime fazla yüklenmek ve her şeyi aynı anda yapmak istemek
En büyük sevincim… Kendi işimden para kazanmak ve hedeflerime ulaşmak
Hayatımın dönüm noktası… Drifte başladığım a
Beni en çok etkileyen yazar…. Nihat Behram
Başucumdaki kitap... Alice Harikalar diyarında
En keyif aldığım müzik.. R&B ve pop
En son izlediğim film… Mainstream
Kendim için son aldığım şey… Helment
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir süredir giymediğim ama atmaya kıyamadığım kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Deneyim odaklı bir şey, mesela seyahat bileti ya da güzel bir etkinlik bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen fazla detaycı olmam
Kendimde beğendiğim özellik… Hırslı ve kararlı olmam
Olmasa da olur… Dram ve negatif insanlar
Olmazsa olmaz… Özgürlük ve başarı
En iyi yaptığım yemek… Yaprak sarma
Hayalimdeki dünya… Adil, teknolojik, gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya
Aşk benim için… Güven, uyum ve birlikte büyümek
Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk
Görmek istediğim yer… Tokyo
Mutlaka yapmak istediğim… Kendi işimi global bir markaya dönüştürmek ve dünya turuna çıkmak
Son olarak söylemek istediklerim… Başarı ve mutluluk, cesurca adım atanların olur..