Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'ndan örnek davranış

Ülkemizin en köklü okullarından Lefkoşa Türk Lisesi geçtiğimiz gün anlamlı bir törene sahne oldu. 1918'de kurulan ve adadaki en eski mülhak vakıflardan olan Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın kurucusunun ismini taşıyan yeni kütüphane odası törenle hizmete açıldı.

Okul öğrencilerinin iştirak ettiği kalabalık törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, müsteşarlar ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da katıldı.

Okul Müdürü Niyazi Türkseven, yaptığı açılış konuşmasında yaklaşık 4,000 kitap kapasitesine sahip yeni kütüphane odasının yapım ve hazırlanmasına Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın ana sponsor olduğunu ve kendi öz kaynaklarından yaklaşık yarım milyon Türk Lirası harcayan vakfın tüm teknik alt yapı, bilgisayar alımı ve yaklaşık 1,000 adet kitabın alımını gerçekleştirdiğini belirterek vakıf mütevellisi İnci Hakkı'nın oğlu ve yetkili vekili Avukat Murat Metin Hakkı'ya vakfın sağladığı olanaklar için teşekkür etti.

Ardından söz alan Avukat Hakkı, 1845-1919 dönemi arasında yaşayan Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi'nin ailenin takip ettiği barut ithalatı işini bıraktıktan sonra İngiliz döneminin ilk yıllarında tütün fabrikası açtığını, ticari hayatını noktaladıktan sonra da sırasıyla Kıbrıs Aşar Nazırlığı, Larnaka-Mağusa milletvekilliği ve hakimlik görevini ifa ettiğini ve çocuğu olmadığından dolayı Lefkoşa ve Mağusa kazasındaki mallarını vakfettiğini anlattı.

Hakkı, vakfın ilk mütevellisi Sir Mehmet Münir Bey'in de 23 yıllık Evkaf Murahhaslığı ve Okul Komisyonları üyeliği esnasında Evkaf'ın Liseye sağladığı yıllık ödemeleri 16 kat artırdığını, bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak hizmet veren binayı inşa ettirip Liseye tahsis ettirdiğini ve de 1928'de adadaki Türk okullarında Latin alfabesine geçiş ve 1943'te KATAK'ın kurulması gibi konularda topluma önemli hizmetler verdiğini kaydetti.

Hakkı, yıllık gelirinin bir kısmını hayır işlerine harcayan vakfın girişimlerinin lisenin kalan ihtiyaçlarının giderilmesi bağlamında toplumdaki diğer kurum, kuruluş ve kişilere örnek olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.