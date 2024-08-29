"Barış ve yeniden birleşme için mücadelemiz sürecek"

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü ortak etkinlikle kutluyor.

Yapılan ortak açıklamada, etkinlik 2 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da ara bölgedeki Dayanışma Evi önünde gerçekleşecek.

Ortak açıklama şöyle:

"Dünya Sendikaları Federasyonu (WFTU) üyeleri PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs” Küresel Barış için Sendikaların Eylem Günü 1 Eylül'ün bu yıl da kutlanmasını kararlaştırdılar.

Etkinlik 2 Eylül 2024 Pazartesi akşamı saat 19.00’da ara bölgede Ledra Palas’ın karşısındaki Dayanışma Evi’nin önünde gerçekleştirilecek.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs” herkesi kitlesel olarak bu etkinliğe katılmaya çağırıyorlar. Ayrıca etkinliğin içeriğiyle hemfikir olan tüm siyasi parti ve kuruluşları da etkinliğe destek vermeye davet ediyorlar.

Ara bölgedeki etkinlikte Ortak Deklarasyon okunacak ve ardından “Lena Melanidu” Barış İçin İki Toplumlu Koro tarafından sunulacak sanat programıyla etkinlik tamamlanacak.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) 1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül’ü Nazizm ve faşizm vahşetinin katlettiği milyonlarca kurbanın anısına “Küresel Barış için Sendikaların Eylem Günü” olarak ilan etmiştir.

Dünya barışı için eylem günü her ilerici ve demokrat insan için, ülkemizde ve dünyada barışın hâkim olması hedefiyle mücadeleyi yoğunlaştırma günüdür.

Bu vesileyle ülkemizde barış, yeniden birleşme ve sosyal adalet için mücadelelerimizi sürdürmemiz ve yoğunlaştırmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

2 Eylül’de Dayanışma Evi’nin önünde gerçekleştirilecek etkinlikle 1 Eylül Küresel Barış için Eylem Günü’nü bu yıl da kutluyoruz!