Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildi, rapor bekleniyor

Lefkoşa’da 2022 Temmuz ayında meydana gelen “cinsel tecavüz” olayının zanlısı E.K., mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının alkollü ve uyur haldeki T.M.’ye rızası olmadan cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Zanlının, olayın ardından yurt dışına kaçtığı ve 10 Şubat’ta ülkeye giriş yaparken yakalandığı belirten polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ve raporun çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’da bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’nin rızası olmaksızın cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikâyetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Geçiş Noktası’ndan çıkış yaptığının tespit edilip, aranan şahıs ilan edildiğini mahkemeye anımsattı.

Polis memuru, zanlının 10 şubatta Metehan Geçiş Noktası’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti.

Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde alınan ifadeler sonucu yeni ifadelerin alınması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ancak henüz rapor çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.