Barış Derneği, Eylül ayı boyunca gerçekleşecek barış etkinliklerinin programını açıkladı

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini görünür kılmak üzere harekete geçen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, Eylül ayını “barış ayına” çevirmek için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya, örgütlerin Eylül ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklere ilişkin programı paylaştı.

Derya, açıklamasında; “BM Genel Sekreterinin, Kıbrıs sorununun federal bir çözüme kavuşturulması amacıyla, görüşmeleri yeniden başlatmak için ortaya koyduğu çabayı desteklemek ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini görünür kılmak üzere harekete geçen siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri Eylül ayı içerisinde bir dizi etkinlik düzenleyecek” dedi.

Derya, açıklamasında ayrıca, örgütlerin bir de birlikte organize edecekleri “barış şöleni” düzenleneceğini de belirtti.

Eylül ayında gerçekleşecek barış etkinliklerinin programı şöyle açıklandı:

6 Eylül 2024-Cuma:

Ethal Tiyatrosu'nun Fiakas oyunu.

Kumarcılar Hanı - saat 20.00

Organizasyon:Lefkoşa Belediye Tiyatrosu.

10 Eylül 2024 - Salı:

KTMMOB 'ne bağlı oda Başkanlarının ve KTMMOB başkanının barış mesajlarını içeren videonun paylaşıma sunulması.

12 Eylül 2024 - Perşembe:

Kıbrıs'lı Türk Yalçın Adal ile Kıbrıslı Rum Stavros Georges'in Karpaz'dan Baf'a gerçekleştirdikleri Barış Yürüyüşünün belgesel gösterimi.

Arabahmet Kültür Evi -saat 18.00

Organizasyon: YKP

16 Eylül 2024 - Pazartesi:

Barış şiirleri ve müzik dinletisi.

MED- CLUB Tabipler Birliği binası- saat: 19.30

Organizasyon: KTTB, Kıbrıs sanatçı ve yazarlar birliği.

17 Eylül 2024 -Salı:

Panel: Siyasal, Ekolojik, Sınıfsal ve Kadın Özgürleşmesi boyutlarıyla federasyon.

Baraka Kültür Merkezi - saat:19.00

Organizasyon: Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi.

18 Eylül 2024 - Çarşamba:

Panel: Barış için Çevre, Çevre için barış.

Konuşmacılar:

Dr. Fulden Batıdeniz ;

İklim sıcak noktasında bir ada olarak Kıbrıs'ın geleceği

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek;

Kıbrıs'ta barış mücadelesinin çevre açısından önemi.

Tabibler Birliği Salonu - saat:19.00

Organizasyon: Biyologlar Derneği.

21 Eylül Cumartesi:

Kültürel etkinlik;

Tüm renklerle özgürlüğe.

Lokmacı geçiş kapısı - Saat: 10.00

Organizasyon: CTP

24 Eylül Salı:

BARIŞ ŞÖLENİ

( Tüm örgütlerin katılımıyla )

26 Eylül 2024 - Perşembe:

Panel: Sürdürülebilir kalkınma için barış.

DAÜ Kültür ve Kongre merkezi- Saat: 14.00

Organizasyon: DAÜ-SEN

27 Eylül 2024 - Cuma:

İki Toplumlu film gösterimi.

Dayanışma Evi - saat 19.00

Organizasyon: KTÖS ve Prodeftiki Kinisi Daskalon. Barış Şöleni ile ilgili bilgiler ve henüz tarihleri kesinleşmemiş etkinlikler daha sonra paylaşılacaktır.