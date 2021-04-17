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Barikattan yükselen ses: Barış, sevgi, dayanışma

Barikattan yükselen ses: Barış, sevgi, dayanışma

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aktivistler Lefkoşa’da ‘sınırda’ buluştu, tellere rağmen barış ve dayanışma mesajlarını paylaştılar.

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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aktivistler Lefkoşa’da ‘sınırda’ buluştu, tellere rağmen barış ve dayanışma mesajlarını paylaştılar.

Lefkoşa’nın kuzeyinde Yiğitler Burcu’nda, Lefkoşa’nın güneyinde ise Baf Kapısı’nda toplalanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, kapıların açılmasını istedi, barış mesajları verdi.

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Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Havaları Derneği’nin organize ettiği buluşmanın ardından bu hafta da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu barış aktivistleri, barış ve dayanışma mesajlarını paylaştılar.

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Eylemde aktivistler karşılıklı olarak “kalp” işareti de yaptı.

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Fotoğraf: Sosyal Medya, Taçam Gökbörü, Gregoris Ioannou

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