Barikatlardan bugün 4 bin 670 kişi giriş, 4 bin 333 kişi çıkış yaptı
Geçişlerin yeniden başlamasının dördüncü günü olan bugün, 4 bin 670 kişi kuzeye giriş yaparken, 4 bin 333 kişi de güneye geçti.
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Geçişlerin yeniden başlamasının dördüncü günü olan bugün, 4 bin 670 kişi kuzeye giriş yaparken, 4 bin 333 kişi de güneye geçti.
Polis Basın Subaylığı’nın 00.00 ile 18.00 arasındaki zaman diliminde Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki 9 barikattan giriş ve çıkışlara ilişkin açıklamasına göre, 2402’i KKTC, 1451’i Güney ve 817’si de diğer ülke uyruklu toplam 4 bin 670 kişi KKTC’ye girdi.
KKTC’den çıkış yapıp güneye geçenler ise, 2 bin 652 KKTC, 1090 Kıbrıs Cumhuriyeti ve 591 de üçüncü ülke uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 333 olarak kayıtlara geçti.
Hem girişlerde hem de çıkışlarda en fazla kullanılan barikat Aydemet/Metehan oldu.
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