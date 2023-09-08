Barikatlara personel takviyesi ve ek mesai seçeneği

Geçiş noktalarındaki yoğunluğun azaltılması için güneyde bazı tedbirlerin gündemde olduğu belirtildi.

Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nda hafta başında, geçiş noktalarındaki yoğunluğun azaltılmasına yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda barikatlara personel takviyesi ve burada görev yapan personelin ek mesai yapması gibi seçeneklerin değerlendirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın yaptığı açıklamada, halkın geçiş noktalarında çektiği zahmetten dolayı özür dilediklerini ve Muhaceret Dairesi ile birlikte sürekli durum değerlendirmesi yaparak, geçiş kapılarının normal işleyişi için gereken eylemleri yerine getireceklerini ifade ettiğini yazdı.

Güneydeki basında önceki gün yayımlanan haberlerde binlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve yabancının kuyruklarda saatlerce beklediği Ay.Demet (Metehan) barikatının, "eziyet ve çile" kapısı haline dönüştüğü belirtilmişti.

Halkın bu durumdan öfkeli olduğu belirtilen haberlere göre bunun kuzeyden akaryakıt alımını önlemek amacıyla kasıtlı yapıldığını düşünenler de var.