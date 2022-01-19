Bara aracıyla giren G.Ç tespit edilerek tutuklandı

Gemikonağı’nda bir bardan tartışma yarattığı gerekçesi ile çıkarılması üzerine bara aracıyla girip, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve 16 Ocak’tan bu yana aranan 38 yaşındaki G.Ç’nin tespit edilerek tutuklandı,

Polis, 16 Ocak sabah 02:45 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Excalibur isimli Bar’da müşteri olarak bulunan 38 yaşındaki G.Ç’nin bar içerisinde tartışma çıkarıp, huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekandaki güvenlik görevlileri tarafından barın dışarısına çıkarıldığını açıklamıştı.

Daha sonra buna sinirlenen zanlının, aracı içerisinde kanunsuz olarak muhafaza ettiği levyeyi alıp tekrardan bar içerisine girmeye çalıştığı ve yine güvenlik görevlileri tarafından bardan uzaklaştırıldığı, ardından aracına binerek güvenlik görevlilerinin bulundukları yere doğru sürdüğü ve konu şahısları öldürmeye teşebbüs ettiği de aktarılmıştı. G.Ç’nin aracı ile barın camdan kapısına kasten çarpıp, cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kasten kırılmasına sebep olduğunun belirtildiği Basın Subaylığı açıklamasında, barda bulunan biri güvenlik görevlisi, dördü müşteri olmak üzere toplam beş kişinin de yaralandığını de açıklamıştı.

Polis, o tarihten bu yana aranan zanlı G.Ç’nin, dün tespit edilerek tutuklandığını duyurdu.

Polis: “Bara aracıyla girdi, 5 kişi yaralandı… G.Ç aranıyor”