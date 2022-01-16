Polis: “Bara aracıyla girdi, 5 kişi yaralandı… G.Ç aranıyor”

Polis, Gemikonağı’nda bir bardan tartışma yarattığı gerekçesi ile çıkarılması üzerine bara aracıyla girip, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan 38 yaşındaki G.Ç’nin, ‘adam öldürmeye teşebbüs ve kasti hasar’dan arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak sabah 02:45 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Excalibur isimli Bar’da müşteri olarak bulunan 38 yaşındaki G.Ç’nin bar içerisinde tartışma çıkarıp, huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekandaki güvenlik görevlileri tarafından barın dışarısına çıkarıldığı belirtildi. Daha sonra buna sinirlenen zanlının, aracı içerisinde kanunsuz olarak muhafaza ettiği levyeyi alıp tekrardan bar içerisine girmeye çalıştığı ve yine güvenlik görevlileri tarafından bardan uzaklaştırıldığı, ardından aracına binerek güvenlik görevlilerinin bulundukları yere doğru sürdüğü ve konu şahısları öldürmeye teşebbüs ettiği de aktarıldı. G.Ç’nin aracı ile barın camdan kapısına kasten çarpıp, cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kasten kırılmasına sebep olduğunun belirtildiği Basın Subaylığı açıklamasında, barda bulunan biri güvenlik görevlisi, dördü müşteri olmak üzere toplam beş kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu şahıslar hastanede gördüğü tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir şahsın da köprücük kemiği kırığı teşhisi ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü aktrıldı. Polis, zanlı G.Ç’nin halen arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.