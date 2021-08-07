Bar ve clublara aşısız girilmeyecek

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında gece kulüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek.



Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı.

Üst Komitenin yeni kararlarına göre; 2021-2022 Öğretim Yılının hangi önlemler ya da uygulamalar ile açılacağı hususunda Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışmalar başlatıldı.

Kararlarda, 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bildirilerek, öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak “Koyu Kırmızı Ülkelerden” gelecek kişilerin 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabilecekleri vurgulandı.

Son karar göre; Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacak. Bar ve clubların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişinin alana alınmayacağı açıklandı.

Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerektiği de duyuruldu.

Kararlarda aşısız müşterilerin bar ve clublara kabul edilmeyeceği de açıklandı.

Bu kurallara uymayanların da yasaya göre cezalandırılacağı belirtildi.



“Kapalı turizm” devam



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı, “kapalı turizm” uygulamasının devam etmesi dikkat çekti. Ancak, casinolara “aşısız müşteri kabul edilmeyeceği” de belirtildi.



Covid-19 haftalık veri tablosuna göre aktif vaka sayıları düştü, ancak, yoğun bakım yatışları arttı.



Ülke kodları içerisinde Kıbrıs “Kırmızı” grupta yer alırken, risksiz ülkeler olarak bilinen “Yeşil” grupta ise Avustralya, Almanya, Greenland, Macaristan, İzlanda, Yeni Zelanda, Romanya, Singapur ve Slovakya dikkat çekti.



“Koyu Kırmızı” grupta yer alan Nijerya, Sudan, Nepal gibi ülkelerden gelecek ve öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak kişiler son 72 saat PCR ya da adaya girişte negatif PCR test sonuçları sonrasında 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

İngiltere’den gelecek olan aşılı kişiler, ağustos sonuna kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecek.

A ş ısızlara giri ş lerde test zorunlulu ğ u

Ayrıca; alınan kararlarda aşısız kişilerin katılacağı aktiviteler veya bazı mekanlara girişlerinde PCR/antijen test isteneceği de vurgulandı.

Aşılı kişilerin ise bu mekan ve aktivitelere test yaptırmadan girebileceği belirtildi.

Restoranların kapalı alanları, spor salonları, konser ve sinema salonları gibi birçok mekanda uygulanacak bu kararla yurttaşların aşı yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.