“Bankadan çaldığı toplam miktar 38 milyon 610 bin TL”

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan ve zimmetine para geçiren zanlı B.K. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının bankadan çaldığı toplam miktarın 38 milyon 610 bin TL olduğunu açıkladı, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Polis, zanlının 2020 yılından bugüne casinolarda 18 milyon 167 bin TL kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının eşinin de casinolarda 18 milyon 167 bin TL kaybettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru, emeklilik ikramiyeleri, birikimleri çalınan 31 banka müşterisinin ve bankanın zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, bugüne kadar yapılan soruşturmada zanlının toplam çaldığı miktarın 7 milyon TL, 586 bin 280 sterlin, 79 bin 519 Euro ve 84 bin 117 dolar olduğunu açıkladı.

Polis memuru, güncel kurlarla zanlının çaldığı para miktarının Türk Lirası karşılığının 38 milyon 610 bin TL olduğunu aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlediği çek sahteleme ve bankayla ilgili suçların ömür boyu hapis öngördüğünü, çalınan miktarın 205 bin liralık takılarla birlikte 39 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’a birçok giriş-çıkışının tespit edildiğini ve kaçma ihtimali bulunduğunu söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.