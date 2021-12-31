“Bankada parası olan döviz kuruna karşı korunacak da ücretli çalışanı mı korumayacağız?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bankalardaki mevduat hesaplarının dövize endekslenmesiyle ilgili TC-KKTC arasında yapılan görüşme hakkında konuştu. Erhürman, Türkiye ile yapılan görüşmede henüz imzalar atılmamış olsa da dövize endeksli mevduat uygulaması KKTC’de uygulansa bile sadece bankada parası olanın korunacağını belirtti. Buna karşı olmadıklarını ancak asgari ücretlinin, maaşlı yaşayanın bu yöntemle korunamayacağını bu yüzden 23 Ocak’tan sonra CTP Hükümetinin maaşları da Euro’ya endeksleyeceğini ifade etti. “Evet yapacağız, nasıl ki mevduatları dövize endeksliyorlar biz de maaşları Euro’ya endeksleyeceğiz!” diye konuşan CTP Lideri Tufan Erhürman, CTP olarak taleplerinin güçlü bir şekilde hükümete gelmek olduğunu belirtti. Özgür Gazete’de Pınar Barut’un konuğu olan Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının özgüveninin yerine geldiği bir iktidar sözümüz var. Kıbrıs Türk halkının özgüveni yerine gelecek. 2022’de güzel günler göreceğiz. Halkta da bu kararlılığı görüyorum. Bu yüzden güçlü ve uzun ömürlü bir hükümet için yetki istiyoruz” diye konuştu.

Erhürman: ‘Geçim için seçim’ yapılacak

Sokaktaki her insanın değiştirme iradesinden yana olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Erhürman, ‘geçim için seçim’ yapılacağını vurguladı. Halkın geçiminin, bu hale gelmiş olmasının sebebinin sadece pandemi ve Türk Lirası’nın (TL) değer kaybı olmadığını ifade eden Erhürman, “Pandemi ve TL’nin değer kaybının üzerine tüy diken bir yapıyla karşı karşıya kaldık” dedi. Benzinin zamlandığını, tüp gazın zamlandığını fakat kötü yönetim yüzünden söz konusu ihtiyaçların bulunamadığını belirten Erhürman, yeteri kadar aşı varken aşı kuyruklarının oluşmasının sebebinin de pandemi değil kötü yönetim olduğunu söyledi.

“Kıbrıslı Rumlara gıptayla bakar duruma geliniyor”

Tüm bunların beceriksizlik ve basiretsizlikle ilgili olduğunun altını çizen Erhürman, krizlerin üzerine kriz ekleyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti. Herkesin, giderler bacağında istese de istemese de dövize zaten geçtiğine dikkat çeken Erhürman, alınan her ürün ve hizmetin döviz üzerinden hesaplandığını belirtti. Erhürman, bütün bunlar döviz üzerinden belirlenirken bir tek gelirlerin döviz üzerinden belirlenmediğini vurguladı. Erhürman, “Eşit egemenlik filan diyorlar. Şu anda benim memleketimdeki eşitliğin durumu nedir? Kıbrıslı Rumlar iki araba dolusu alışveriş yapıyor, bizim insanlarımızın ise sepete attıkları ürün azalıyor. Kıbrıslı Rumlara gıptayla bakar duruma geliniyor” diye konuştu.

“CTP olarak çok netiz; Gelirler dövize endekslenecek”

KKTC’de de Türk Lirası mevduatlarının dövize endekslenmesinden bahsedildiğini belirten Erhürman, “Bu durum tüketiciyi koruyacak mı? Asgari ücretle geçinen insanı korumayacağım ama bankada milyonlarca lirası olanı koruyacağım. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir” dedi. CTP olarak gelirleri dövize endekslemekte çok net olduklarının altını çizen Erhürman, içinde bulunduğumuz durumda öngörülebilirlik olmadığını söyledi. Halkın alım gücünün de korunamadığından bahseden Erhürman, “Hayat pahalılığını da öngöremiyorsunuz. 6 ayda bir hayat pahalılığı oluşuyor. Biz de her ay insanların alım gücünü korumaktan bahsediyoruz” dedi.

“Dövize endekslemeye karşı olanlar çözüm yolu ortaya koymuyor”

Emek piyasasının darmadağın olduğunu kaydeden Tufan Erhürman, yetişmiş ara elemanların hepsinin Kıbrıs’ın güneyine gittiğini belirtti. Erhürman, “Siz burada Türkiye’den gelen malları marketlerde Kıbrıslı Rumlara satmaktan başka bir şey yapamayan bir halka dönüşeceksiniz” dedi. Gelirlerin dövize endekslenmesine karşı olanların, farklı bir çözüm yolu ortaya koymadığına da dikkat çeken Erhürman, CTP’nin bu konuyu ekonomi alanından gelen kadrolarıyla çalıştığını söyledi. Dertlerinin TL’yi piyasadan çekmek olmadığına dikkat çeken Erhürman, asıl dertlerinin insanların alım gücünü korumak olduğunu vurguladı.

“Serbest bölge konusunda ne dediklerini bilmiyorlar”

Eski Başbakan Ersan Saner ve şimdiki Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ülkenin tamamının Serbest Bölge ilan edileceği yönündeki politikasına da değinen Erhürman, “Serbest Bölgeler Yasası der ki maaşlar döviz üzerinden ödenir. Serbest Bölgeler Yasası 28’inci madde der ki, Kıbrıs Lirası ve TL kullanılamaz. Siz bunu önerdiğinizde ne demek istediğinizin farkında bile değilsiniz” diye konuştu.

“Asgari ücret hükümetin seçim oyunu”

Asgari ücret hakkında da konuşan Erhürman, “Bu karar popülist ve seçim oyunudur. Ocak ayının asgari ücreti sözde belirlendi. İtiraz gelecek komisyon toplanacak falan. Asıl dertleri, bu işi şubat ayına bırakmaktır. Asgari ücret şubat ayına bırakıldığı anda vergi dilimleri içine girecek” dedi.

“CTP döneminde asgari ücret vergiye tabi olmayacak”

CTP olarak asgari ücretin hiçbir şekilde vergiye tabi olmayacağını söylediklerini dile getiren Erhürman, “Onların hedefleri seçime giderken ‘tavşana kaç, tazıya tut’ demek. Bu oyunun oynanması ayıp bir şeydir. İşverenle işçiyi karşı karşıya getirdiler. Böyle ülke yönetilmez. İnsanların canı burnundadır” diye konuştu. Erhürman, insanların şu an umutsuz olmasının görmezden gelinebilecek bir şey olmadığına dikkat çekti.

“Lokmacı’yı, Derinya’yı açmasaydık...”

Hayal kırıklıklarının yaşandığını vurgulayan Erhürman, “Önerdiğimiz birçok şey reddedildiği için şu an bir sürü sorunla karşı karşıyayız” dedi. “Bir şeyler seçimle değişiyor, mesela Lokmacı kapısını açmasaydık, kazanan bir Lokmacı esnafı olacak mıydı? Derinya kapısını açmasaydık, orada ekonomi döngüsü olacak mıydı?” diye soran Erhürman, hükümete gelince Mağusa ve Baf kapılarını da açacaklarını belirtti. KIBTEK’te kaç santral varsa hepsinin CTP döneminde alındığını söyleyen Erhürman, CTP’nin unutturduğu elektrik kesintilerini halka yeniden halka hatırlattıklarını vurguladı.

“Kademeli şekilde tam gün eğitime geçeceğiz”

Tam gün eğitime geçiş konusunda da net olduklarının altını çizen Erhürman, “Çocukların arasındaki fırsat eşitsizliğini görmezden gelemem. Birkaç yıl içinde tam gün eğitime geçilmiş olacak. Plan program izlenerek kademeli geçiş sağlanacak. Biz meselelere Sol’dan bakarız. Yaptıklarımızla da bu fark çok net ortada duruyor” diye konuştu. Ülkenin uçurumun kenarına getirildiğinin altını çizen Erhürman, “Geri döndürülemez hasarlar olacak bu memlekette” dedi.

“Federasyonun adresi CTP’dir, AB ile ilişkileri biz toparlayacağız”

Geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin de dibe vurduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs’ın güneyine pandemi desteği adı altında dünya kadar destek gönderildiğini hatırlattı. AB ile ilişkileri tekrar rayına oturtup, güneye gelen kaynaklar kadar kuzeye de kaynak gelmesini sağlayabileceklerini belirten Erhürman, bunun Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu vurguladı. CTP’nin Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki düşüncesinin net olduğuna dikkat çeken Erhürman, “CTP, bu memlekette iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonun adresidir” dedi.

“Bunları yapamazsak halk cezamızı kessin”

Tüm söylemlerinin gerçekleşmesi için istikrarlı ve güçlü bir şekilde iktidara gelmeleri gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bunun için halktan onay beklediklerini ifade etti. Erhürman, “Bu söylediklerimi yapabilmemiz için ihtiyacımız olan şey istikrarlı bir şekilde hükümette olmak. Güçlü bir CTP iktidarına ihtiyacımız var. Bu söylediklerimizi yapamazsak halk bize cezamızı kessin” diye konuştu. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının özgüveninin yerine geldiği bir iktidar sözümüz var. Kıbrıs Türk halkının özgüveni yerine gelecek. 2022’de güzel günler göreceğiz. Halkta da bu kararlılığı görüyorum” diyerek herkese sağlıklı, mutlu bir yıl diledi.