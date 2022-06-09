Balalan’da ceset bulundu

Balalan’da, saat 14:30 sıralarında Balıkçı Barınağı’nın 400 metre batı kısmındaki kayalıklar üzerinde, kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen tanınmayacak durumda cansız bir insan bedeni tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.