Balalan’da ceset bulundu
Balalan’da, saat 14:30 sıralarında Balıkçı Barınağı’nın 400 metre batı kısmındaki kayalıklar üzerinde, kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen tanınmayacak durumda cansız bir insan bedeni tespit edildi.
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Balalan’da, saat 14:30 sıralarında Balıkçı Barınağı’nın 400 metre batı kısmındaki kayalıklar üzerinde, kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemeyen tanınmayacak durumda cansız bir insan bedeni tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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