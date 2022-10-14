Bakliyatta yüzde 15 ile 20 arası zam

Fehime ALASYA

Mutfağın temel gıda maddelerinden bakliyatta fiyatlar yükseldi. Geçtiğimiz haftadan piyasada hareketlenmeye başlayan bakliyat fiyatlarına %15 ila 20 arasında değişen zam yapıldı.

Ülkedeki bakliyat tedarikçilerinden Bafra Gıda, fiyatların %15 ila 20 arasında değişen oranlarda arttığını belirtirken, zam YENİDÜZEN’in marketlerdeki araştırmasına da yansıdı.

Fiyat artışını, döviz, petrol fiyatları, navlun ve nakliye ücretleri gibi durumların etkilediği de ifade edildi.

Bakliyat fiyatlarının bazı marketlerde yükseldiği görülürken, fiyatlarını yenileyen marketlerde 20 ila 30 TL fiyat aralığında seyreden bir paket pirincin fiyatının 45 TL’ye ulaştığı gözlemlendi.

Bazı marketlerin ise ya eski fiyatlarını korudu, ya da bakliyatları ‘kampanyalı ürünler’ arasına aldı.

Dört market, dördünde de aynı ürün farklı fiyat!

Yine aynı marka ve gramajdaki ürünleri marketten markete kıyaslayan YENİDÜZEN, bu haftaki Alışveriş Sepeti’ni Ozanköy, Çatalköy ve Lefkoşa’daki marketlerden doldurdu.

Bazı fiyatlarda benzerlik görülürken, aynı marka ve gramajdaki bazı ürünlerin ise çok farklı fiyatları alış veriş sepetine yansıdı.

Somun ekmek, kola, Türk kahvesi, çay, peynir gibi bazı ürünler, dört markette de farklı fiyatlarla raflarda yer aldı. Marketteki kasaptan kasaba her hafta değişken olan kırmızı et fiyatları, bu hafta yine aynı durumla karşımıza çıktı. Az yağlı dana kıymanın kilosu, dört marketin kasabında da farklılık gösterdi.

Temizlik ürünlerinde 25 TL’yi aşan fiyat farkları

Şampuan ve çamaşır deterjanı gibi bazı hijyen ürünlerinde 25 TL’yi aşan fiyat farkları olduğu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Ülkenin büyük bakliyat tedarikçilerinden olan Bafra Gıda:

“Tedarikçi, ithalatçı ve yerli üretici olarak mecburen fiyat artışına gidiyoruz”

Geçtiğimiz haftadan piyasada hareketlenmeye başlayan bakliyat fiyatlarına %15 ila 20 arasında değişen zam yapıldı.

Ülkenin büyük bakliyat tedarikçilerinden olan Bafra Gıda, fiyatların %15 ila 20 arasında değişen oranlarda arttığını belirtti.

Son iki haftadır piyasadaki bakliyat fiyatlarının yükseldiği bilgisini aktaran Bafra Gıda, stok tüketimi ardından zamlı fiyatların bu haftadan itibaren hissedileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Bafra Gıda yetkilileri özetle şu bilgileri paylaştı:

“Dolar ve petrol fiyatları maliyetleri yükseliyor. Tedarikçi, ithalatçı ve yerli üretici olarak mecburen fiyat artışına gidiyoruz.

Mazotun 21 TL’den 25 TL’ye çıkması, lojistik, navlun, nakliye ücretleri ve maliyetleri de arttırıyor.

Tedarik sağladığımız marketler elindeki stokla bu zamma dayana bildiği kadar dayandığını belirtiyor.

Geçen hafta zam olacaktı ama elimizde ürün vardı, stokumuz bitti bu hafta artış yapmak zorunda kaldık. %15, 20 civarında çeşitli ürünlere zam geldi.

Stokumuz tüketene dek zam yapmıyoruz ama yeni fiyatla ürün alınca mecbur yansıtıyoruz.

İthal üretimde de yaşanan arz ve talep de fiyatlar topraktan arttırıyor. Gübreden, fabrikada yapılan işlemede bile marketteki raf ücretleri değişebiliyor.

Elimizden gelene dek karımızdan kısarak zam yapmaktan kaçınıyoruz ama buna mecbur kalıyoruz.

Uzun süredir zam gelmiyordu, en son fiyatlar Aralık ayıda yaşanan döviz artışıyla yükseldi, o tarihten bu yana sabitti… Kur farkları da hem üreticiyi hem de tüketiciyi zora sokan bir diğer etken.”