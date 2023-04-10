Bakanlıktan izinsiz ‘Ramazan Ajandası’ dağıttı!

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’den görevlendirme yoluyla Kıbrıs’ın kuzeyinde Din ve Ahlak Bilgisi dersleri vermeye gelen öğretmenin, Lefkoşa’daki Meral – Vedat Ertüngü Lisesi’nde, Eğitim Bakanlığı ve okul yönetiminden habersiz şekilde öğrencilere “Ramazan Ajandası” dağıttığı ortaya çıktı.

Okul yönetimi tarafından YENİDÜZEN’e doğrulanan ve hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanan öğretmenin, söz konusu ajandaları geçtiğimiz Çarşamba günü bir 6’ncı sınıf öğrencisine vererek “al bunları arkadaşlarına dağıt” diyerek dağıtımını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Farklı okullarda da eğitim veren öğretmenin, diğer okullara da benzer şeyler dağıtıp dağıtmadığı henüz bilinmiyor.

Okul yönetimi, olaydan birkaç gün sonra haberdar olunduğunu ve konunun Eğitim Bakanlığı’na iletildiğini, öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi.

Söz konusu ajandalarda, namaz saatlerine ilişkin içi doldurulabilen kutular, o günkü orucun yarım ya da tam gün tutulup tutulmadığının işaretlenebileceği kutular, günün duası ve duygu – düşüncelerin yazılabileceği bir alan yer alıyor.

“Tuveyba” isimli yayın evi tarafından tasarlanan kitapta, Tuğba Metin Uluç isimli bir psikolog tarafından yazıldığı ifade ediliyor. “Tuveyba” isimli markanın sosyal medya hesaplarında, çocuklar için dini içerikli materyaller ürettiği görülüyor. Üretilen materyaller arasında, namaz seti gibi dini içerikler yer alıyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, okullarda dağıtılacak herhangi bir evrakta bile izlenmesi gereken yasal bir prosedürün olduğunu belirterek, “Bakanlıktan izin alınmadan dağıtılan her materyal suç teşkil eder, gereği yapılmalı” dedi.

“Al bunları arkadaşlarına dağıt”

Söz konusu okulda geçtiğimiz Çarşamba gün dağıtılan ajandaların, Türkiye’den görevlendirme yoluyla Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Din ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni tarafından temin edildiği öğrenildi.

Öğretmenin, ajandaları 6’ncı sınıf bir öğrenciye vererek “Al bunları arkadaşlarına dağıt” dediği, çocuğun da önce arkadaşlarına, ardından da öğretmenlere dağıtmaya başladığı, bunun üzerine okul yönetiminin olaydan haberdar olduğu öğrenildi.

Okul yönetimi: “Hakkında disiplin soruşturması başlatıldı”

YENİDÜZEN’e konuşan okul yönetimi, olayın geçtiğimiz Çarşamba gün yaşandığını, bir süre sonra bilgilerine gelmesinin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na haber verildiğini ve öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Okul yönetimi, disiplin soruşturmasına ilişkin ilerleyişin, Eğitim Bakanlığı’ndan takip edilebileceğini bildirdi.

Talim ve Terbiye’den onay alması gerekiyor

Yasa gereği, okullarda dağıtılacak herhangi bir materyalin, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü bünyesindeki kuruldan geçmesi gerekiyor. Ancak söz konusu ajandalara ilişkin böyle bir iznin alınmadığı ifade ediliyor.

İlgili Yasa’da şu ifadelere yer veriliyor:

“Kişi veya kuruluşlarca eğitim ve öğretim maksadı için hazırlanan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, araç ve gereçleri inceleyerek değerlendirir ve uygun olup olmadıkları hususunda Bakanlığa görüş verir.”

Ajandanın içeriği…

“Tuveyba” isimli yayın evi tarafından tasarlanan ajandada, Tuğba Metin Uluç isimli bir psikolog tarafından yazıldığı ifade ediliyor. “Tuveyba” isimli markanın sosyal medya hesaplarında, çocuklar için dini içerikli materyaller ürettiği görülüyor. Üretilen materyaller arasında, namaz seti gibi dini içerikler yer alıyor.

Söz konusu ajandalarda, namaz saatlerine ilişkin içi doldurulabilen kutular, o günkü orucun yarım ya da tam gün tutulup tutulmadığının işaretlenebileceği kutular, günün duası ve duygu – düşüncelerin yazılabileceği bir alan yer alıyor.

KTOEÖS Başkanı Elmalı: “Suç teşkil ediyor, gereken yapılmalı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, okullarda dağıtılacak herhangi bir evrakta bile izlenmesi gereken yasal bir prosedürün olduğunu belirterek, “Bakanlıktan izin alınmadan dağıtılan her materyal suç teşkil eder” dedi.

Elmalı, “Gereken yapılmalı. Başıboşluktan dolayı gelip, istedikleri gibi davranabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıslılar bizim paramızı çatır çatır yiyor” diyen öğretmenin ataması geri çekildi…

Geçtiğimiz günlerde Özgür Gazete’nin gündeme getirdiği, çektiği video ile “Kıbrıslılar bizim paramızı çatır çatır yiyor, çalışmıyor” diyerek tepki toplayan Türkiye’den görevlendirme bir başka öğretmenin ataması geri çekilmişti.

Konuyla ilgili BRT’ye açıklama yapan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konudan haberdar olmalarının ardından öğretmenin ders programını iptal ettiklerini ve sınıfa girmesini durdurduklarını söyleyerek, Türkiye ile gerekli prosedürleri başlattıklarını ifade etmişti.