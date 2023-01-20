“Bakanlar Kurulu, Ünsal hakkında herhangi bir soruşturma kararı üretmedi”

Üst’El Hükümeti’nin, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı sarf ettiği sözler üzerine herhangi bir soruşturma kararı almadığı ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu üyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Bakanlar Kurulu’nda, Ünsal hakkında bir soruşturma başlatılması kararı alınmadı, böyle bir şey yok” dedi.

Geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e konuşan kabinedeki bir bakan, soruşturma başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Bu konuda bir tasarruf kullanılacaksa, bunu Sayın Başbakan kullanacak” diyerek, Vakıflar’ın Başbakanlık’a bağlı olduğunu söyledi.

Oğuz, “Bakanlar Kurulu’nda soruşturma memuru atanacak diye bir karar yok. Böyle bir karar alınmadı” dedi.