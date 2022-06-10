Bakanlar Kurulu Tatar başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlığa saat 16.40 sıralarında gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı girişte, "KKTC Başbakanı" olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kapıda karşıladı. Daha sonra toplantıya geçildi.