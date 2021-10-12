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Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

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Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bugün saat 13.15'de toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. 

Toplantıda gündemdeki konular konuşuldu.

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