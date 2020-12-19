Bakanlar Kurulu 24 'kabul' ile güven oyu aldı
Meclis'te UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti için güven oylaması yapıldı. Azınlık Hükümeti 20 ret, 3 çekimser oya karşilik 24 kabul oyu ile güven oyu aldi
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Meclis Genel Kurulu UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Güven oylaması için toplandı
Oylama İçtüzük gereği açık oylama ile yapıldı.
HP'den istifa eden Milletvekillei Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal güven oylamasında ÇEKİMSER oy kullandı.
Oylamada, 24 kabul, 3 çekimser, 20 ret oyu kullanıldı. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti 24 kabul oyu ile Güvenoyu aldı.
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