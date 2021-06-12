Bakan’dan “devlet” kurumuna: “Bilmem ne dairesi” ve tehdit

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Resmi Gazete’de yayınlanan kararı tanımadığını duyurdu.

Bakan’ın Anıtlar Yüksek Kurulu için “bilmem hangi dairesi” ifadesini kullanması ve tehdit mesajı vermedi de dikkat çekti.

Anıtlar Yüksek Kurulu, Mağusa Kaymakamlığı tarafından Surlariçi’nde Ravelin üzerine beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararının iptalini istemiş, bu karar Resmi Gazete’de de yayınlanmıştı.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun iptal kararı halen uygulanmadı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Azınlık Hükümeti ortağı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “o bayraklara dokunan eller kırılır” tehdidi dikkat çekti.

Böylece bir bakan, temsil ettiği “devlet”in kurumlarının kararlarını tanımadığını da açıklamış oldu.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir Mağusa Kapısı üzerinde dalgalanan bayraklarımızın kaldırılması yönünde bilmem hangi dairenin almış olduğu kararın, Bakanlar Kurulundan da onaylandığına dair bir takım dedikodular yayınlanıyor.

O dairenin aldığı karar asla uygulanamaz. Hele hele öyle bir karar Bakanlar Kurulumuza da gelmez. Gelse de çöpe atılır.

Netice de o bayrak mademki oraya asılmıştır. Hiç bir güç o bayrağı oradan indirmeye yetmez.

Efendim, bayrak direkleri tarihi surlara zarar veriyormuş, rüzgar sert esince dalgalanan o bayrakların yarattığı titreşim surlara zarar verirmiş...

Hadi ordan sende."

“Kimin elleri”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’ya “Kimin ellerini kıracak, Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerinin mi” sorusunu yöneltti.

“Ne günlere kaldık” diyen Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Arıklı Mağusa'daki Venedik Surları üzerine dikilen bayraklarla ilgili olarak ‘o bayraklara dokunan el kırılır’ demiş. Böyle bir karar kimin yetkisinde? Anıtlar Yüksek Kurulu'nun. Sn. Arıklı'nın kıracağı eller bu Kurul'un üyelerinin elleri mi? Ne günlere kaldık!”