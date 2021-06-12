Anıtlar Yüksek Kurulu ‘iptal’ dedi, bayraklar kaldırılmadı

Fehime ALASYA

Anıtlar Yüksek Kurulu, Mağusa Kaymakamlığı tarafından Surlariçi’nde Ravelin üzerine beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararının iptalini istedi, bayraklar halen kaldırılmadı.

Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edileceği endişesiyle kamuoyunda da tepkiye neden olan kararın iptali, 10 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptali istenilen bu kararın halen geri alınmamasıyla gözler yeniden Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile bağlı bulunduğu Turizm Bakanlığı’na çevrildi.

Buna karşın söz konusu makamlardan konuyla ilgili dün hiçbir açıklama alınamadı.

Anıtlar Yüksek Kurulu ‘kaymakamlığı’ bekliyor…

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na konuyla ilgili ulaşılamazken, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Kaymakalık’tan adım beklediği öğrenildi.

Resmi açıklama yapılmayan Anıtlar Yüksek Kurulu kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Kurul, yazılı iptal kararının ardından karara ilişkin çok baskı gördü.

YENİDÜZEN’e konuşan Anıtlar Yüksek Kurulu kaynakları, “Onay vermediği açıklandı, çok gündem oldu, bu konu artık bizi aştı” denildi.

Kaymakamlık topu Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na attı

Konuyla ilgili Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal’dan da bir açıklama alınamadı. Serpal, sekreteri aracılığıyla konunun Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na ait olduğunu belirtti. Topu, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na attı.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise konunun Mağusa Kaymakamlığı, Mağusa İnisiyatifi ve Turizm Bakanlığı arasında olduğu ifade edildi.

Mağusa İnisiyatifi adına Dr. Dağlı:

“Kararı uygulayacak merci, Eski Eserler Dairesi…”

Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı, Anıtlar Yüksek Kurulu kararını uygulayacak merciin Eski Eserler Dairesi olduğunu belirterek, bu yönde bir adım atılmamasını eleştirdi. Dağlı, “Anıtlar Yüksek Kurulu kararı var, kim bu kararın uygulanmasını sağlayacak bilemiyoruz. Eski Eserler Dairesi Müdürlüğü bunu Polis aracılığıyla ortadan kaldırabilir. Polis, sadece mal sahibinden yazılı bir talep alarak harekete geçebilir” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Mağusa Kaymakamlığı tarafından, Mağusa Surlariçi’nde Ravelin üzerine beton dökülüp, bayrak dikilmesi kararı, geçtiğimiz gün Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmişti.

Kamuoyunda da kültürel yapının tahrip edileceği endişesiyle tepkiye neden olan kararın iptali Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

Hatırlanacağı üzere; Mağusa İnisiyatifi, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının görmezden gelindiğini ve Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edildiğini açıklamıştı.

“Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir” diyen Mağusa İnisiyatifi, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekmişti.