Bakan ile görüştü, solunum cihazı hibe etti, “yatırıma destek” sözü aldı

İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranmasından kısa bir süre önce Kıbrıs’ın kuzeyine gelerek vatandaşlık başvurusunda bulunan Yanxi Xia isimli şahsın, Sağlık Bakanlığı’na solunum cihazı bağışladığı, “yatırıma destek” sözü aldığı, ayrıca DP Milletvekili Serhat Akpınar ile “KKTC – Çin işbirliği” konularında “kararlar ürettiği” ortaya çıktı.

Yanxi Xia isimli şahıs, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda dün itibariyle “yasaklı göçmen” ilan edilmiş durumda.

“Yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvuran Xia’nın, “KKTC” yurttaşlığına başvurduğu 2020 yılında, dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ve DP Milletvekili, dönemin üniversite rektörü Serhat Akpınar ile görüştüğü gözlemlendi.

2020 yılında yayınlanan haberlerde Xia’nın, önce Ali Pilli ile görüşüp, Sağlık Bakanlığına “solunum cihazı hibe ettiği” ardından da Serhat Akpınar ile görüşerek “KKTC ile Çin arasında işbirliği kararı aldığı” ifade ediliyor.

Pilli “yapacağı yatırımlara destek vereceğim” demişti

Söz konusu haberlere göre dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yapıyor:

“Çinli kardeşlerimizin bu yardımı insanlığa yapılan katkıdır. Bu ülkeye yapacakları her türlü katkı ve yatırım için Sağlık Bakanlığı olarak hür türlü desteğe hazırım.”

“KKTC ile Çin arasında işbirliği”

Öte yandan Serhat Akpınar’ın ise, Xia ile yaptığı görüşmenin ardından başta eğitim ve turizm olmak üzere KKTC ile Çin arasında işbirliği yapılması kararı ürettiklerini ifade ediyor.

“KKTC” yurttaşlığına başvurduğu ortaya çıktı