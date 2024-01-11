“KKTC” yurttaşlığına başvurduğu ortaya çıktı

“Yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvuran şahsın, İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” arandığı ortaya çıktı.

Hükümet, söz konusu şahsı “yasaklı göçmen” ilan etti.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 1969 doğumlu Yanxi Xia / Arman Kaya'nın 2020 yılı içerisinde “yüksek gelir” dolayısıyla “KKTC” yurttaşlığına başvurduğu, yapılan güvenlik soruşturmasında ise "Piramidal Yapılı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme" suçundan dolayı Çin Adli Makamları tarafından arandığı belirlendi.

Çin makamlarının bu kapsamda İnterpol’e haber verdiği ve söz konusu şahsın “kırmızı bültenle” arandığı belirtilen bilgilere göre Hükümet, Yanxi Xia / Arman Kaya'yı “yasaklı göçmen” ilan etti.