Kıbrıs’taki anlaşmazlık konusunda Birleşmiş Milletler nezaretinde yapılan görüşmelerin bugüne kadar bir işe yaramadığını söyleyen Bahçeli, “Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür” dedi. Bahçeli açıklamasında, ülkenin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da hedef aldı.

Bahçeli yazılı açıklamasında "Kıbrıs Türklüğünün eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet hedefi sürekli engellenmiştir. Yunanistan ve Rum Kesimi, Kıbrıs'ta adil çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiştir" diyen Bahçeli, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anlaşmazlığı yaratan taraflar olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğünün eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet hedefi sürekli engellenmiştir. Yunanistan ve Rum Kesimi, Kıbrıs'ta adil çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiştir" dedi.

Bahçeli'nin yazılı açıklamasından satır başları ise şöyle:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır. Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in son gelişmelerden sonra, Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptaliyle ilgili hazırlığa girmesi de nafile ve art niyetli bir siyasetin deşifresidir. Kıbrıslı Türklere ayrılıkçı diyen bu palikarya zihniyeti esasen Türk düşmanlığını geçim kapısı gören bir sefildir.

Uluslararası toplumun vicdan ve adalet ilkelerine müzahir şekilde, Rum-Yunan ortaklığının kumpaslarını görmesi, Maraş konusunda hukuka uygun adımları tasvip etmesi, Kıbrıs Türk tarafının CenevrBahçeli, 'Kıbrıs Türk Devleti'ni' ufukta gördüe’de paylaştığı yapıcı, gerçekçi ve iyi niyetli çözüm tekliflerini desteklemesi vazgeçilmez önemdedir. Doğu Akdeniz’in huzur, barış ve istikrarı buna bağlıdır.

Dün de, bugün de, yarın da Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Tarihin akış istikametinin hilafına kürek çekmek boşuna bir emektir. Ankara’yla Kıbrıs’ın kaderi birdir. Anadolu coğrafyası nasıl vatanımızsa, Kıbrıs’ta öyledir. Vaki gerçek hiçbir baskı ve tahakküm karşısında değişmeyecektir.

Güvence, Kıbrıs Türklüğünün geleceğine sahip çıkma azmi, eşsiz dirayeti, kabına sığmayan vatan sevgisi, siyasi iradesinin de milli niteliğidir. Kıbrıs Türklüğünün istikbalini Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde düşünen Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın duruşu sağlam, mücadelesi cesur ve takdire şayandır. Bu düşüncelerle Sayın Ersin Tatar’a göstermiş olduğu yakın ilgiden, samimi ev sahipliğinden ve şuurlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor KKTC hükümetiyle birlikte üstün başarılar diliyorum."