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Bahçe işlerine yardım etmediği gerekçesiyle bıçaklandı

Bahçe işlerine yardım etmediği gerekçesiyle bıçaklandı

Aydınköy'de bugün bir evde bahçe işi yapan R.K.(E-40), kendisine yardım etmediği gerekçesiyle, H.K.(E-45)’yi bıçakladı. 

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Aydınköy'de bugün bir evde bahçe işi yapan R.K.(E-40), kendisine yardım etmediği gerekçesiyle, H.K.(E-45)’yi bıçakladı. 

14.30'da meydana gelen olay sonrası yaralanan H.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 40 yaşındaki R.K. ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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