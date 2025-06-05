Bahçe işlerine yardım etmediği gerekçesiyle bıçaklandı
Aydınköy'de bugün bir evde bahçe işi yapan R.K.(E-40), kendisine yardım etmediği gerekçesiyle, H.K.(E-45)’yi bıçakladı.
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Aydınköy'de bugün bir evde bahçe işi yapan R.K.(E-40), kendisine yardım etmediği gerekçesiyle, H.K.(E-45)’yi bıçakladı.
14.30'da meydana gelen olay sonrası yaralanan H.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 40 yaşındaki R.K. ise tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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