Bağımsızlık Yolu’ndan 1 Mayıs açıklaması

Bağımsızlık Yolu, “sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, ultra zenginlerden servet vergisi alınması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi” talepleriyle 1 Mayıs’ta sokakta olacağını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu, 1 Mayıs açıklamasında, “hayatlarımızı bizden alan, çocuklarımızı geleceksizleştiren, güvenceli bir yaşam alanı bırakmayan sisteme” karşı örgütlenmek ve işçi sınıfını siyasetini büyütmekten başka yol olmadığını savundu.

1 Mayıs nedeniyle yarın saat 17.00’de Çağlayan Park’ta buluşup Kuğulu Park’a doğru yürüyüş düzenleneceğine işaret edilerek, bu yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, emeğin mücadele sloganlarını yüksek sesle haykırmak için yine sokaktayız. Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda karanlık ve zor günlerden geçiyoruz. Halkımız geçim derdine düşürülmüşken aynı zamanda elimizde kalan az sayıdaki kamu kurumlarımız da saldırı altındadır. Sınıflar arası uçurum günden güne artıyor; emekçiler yoksullaşırken, zenginler daha da zenginleşiyor. Bundan kısa bir süre önce gerçekleşen 6 Şubat depreminde yaşadığımız gibi, zenginlerin kâr hırsı ile malzemesinden çaldığı binaların altında yine emekçiler kalıyor”