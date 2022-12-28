Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, YENİDÜZEN Gazetesi'nde 27 Aralık 2022'de yayınlanan yerel seçimin ardından belediye meclis üyesi sayıları ve partilerin aldığı oylarla ilgili habere ilişkin gazetemize açıklama yaptı.

Bağımsızlık Yolu'nun konuyla ilgili yaklaşımının kaleme alındığı açıklama şöyle:

"Yenidüzen gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mert Özdağ,

Gazetenizin sosyal medya hesabından 26 Aralık tarihinde yayınlanmış olan görselde, partimiz Bağımsızlık Yolu'nun belediye meclis üyeliği seçimlerinde %1.3 oy aldığı ifade edilmiştir. Anladığımız kadarıyla bu hesaplama, ülke genelindeki toplam oylar doğrultusunda yapılmıştır. Ancak Bağımsızlık Yolu, sadece Girne'de ve Lefkoşa'da kendi listesi ve logosuyla belediye meclis üyeliği seçimlerine katılmıştır.

Bu bakımdan da, tüm ülke geneli doğrultusunda yapılacak bir hesaplama, ister istemez Bağımsızlık Yolu'nun oy oranını olduğundan düşük gösterecektir. Gerçekte ise, Bağımsızlık Yolu seçime katıldığı iki yerde de oyunu artırmıştır. Genel seçimler ile kıyaslandığında, yerel seçimlerde Bağımsızlık Yolu Girne bölgesinde oylarını %1.85'den %4.51'e çıkarmış, Lefkoşa'da ise %3.12'den %3.19'a çıkarmıştır. Bilgilerinize sunar, ayrıca yeni görevinizin hayırlı olmasını ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri, Celal Özkızan"