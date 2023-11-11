Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu biletlerinin satışı başladı

Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu biletleri satılmaya başladı. Çekilişi 13 Ocak 2024 tarihinde noter huzurunda yapılacak olan piyangonun, ikramiyeleri, emekçinin piyangosuna uygun şekilde, parti üyeleri ve dostların bağışlayacakları emek yoğun ürünlerden oluşacak. Çekiliş sonucunda verilecek ikramiyeler, www.bagimsizlikyolu.org/piyango web adresinden sürekli güncellenerek yayınlanacak.

Kurulduğu günden bu yana emekçinin sesi ve bağımsız bir Kıbrıs mücadelesinin taşıyıcısı olmayı hedefleyen, bu çerçevede de ultra zenginlerden ve her türlü dış kaynaktan fonlanmayı reddeden Bağımsızlık Yolu, mücadelesini dün ve bugün olduğu gibi yarın da sadece halka yaslanarak sürdürecek.

Mücadeleye güç vermek isteyen herkes, 50 TL satış fiyatı olan piyango biletlerine parti lokal ve üyeler aracılığı ile ulaşabilir.